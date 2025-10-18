Скандалы не утихают: сын Елизаветы II принц Эндрю лишается титулов и почестей
фото: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com/ Vida Press
Эндрю, герцог Йоркский.
Мировые звезды

Скандалы не утихают: сын Елизаветы II принц Эндрю лишается титулов и почестей

Отдел новостей

Otkrito.lv

Принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил, что больше не будет использовать свои королевские титулы и почести — это решение он принял после консультаций с королем Карлом III и другими старшими членами королевской семьи.

65-летний принц сообщил об этом в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в пятницу, 17 октября, объяснив шаг постоянными обвинениями в свой адрес, которые «отвлекают от работы монарха и королевской семьи». «После обсуждения с королем и моей семьей мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить долг перед семьей и страной выше всего. Я остаюсь при своем решении пятилетней давности отойти от публичной жизни. С согласия короля мы сочли, что сейчас нужно сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и награды, которыми был удостоен. Как и раньше, я категорически отвергаю обвинения против меня», — заявил принц Эндрю.

фото: Bridgeman Images
Юный принц Эндрю (2 года), сын королевы Елизаветы Великобритании, со своей тётей, принцессой Маргарет, в садах Виндзорского замка, сентябрь 1962 года.
Юный принц Эндрю (2 года), сын королевы Елизаветы Великобритании, со своей тётей, принцессой Маргарет, в садах Виндзорского замка, сентябрь 1962 года.

По данным The Times, король поддержал решение брата и сам участвовал в обсуждениях вместе с принцем Уильямом и другими членами семьи. Источники сообщили, что монарх рассматривал все варианты, включая возможность принудительного лишения титулов, но надеялся, что Эндрю сделает этот шаг добровольно.

Какие титулы и почести затронуты

Главное изменение — Эндрю больше не будет использовать титул герцога Йоркского, традиционно присваиваемый второму сыну монарха. Он получил его от королевы Елизаветы II в день своей свадьбы в 1986 году. Помимо герцогства, Эндрю также откажется от членства в Ордене Подвязки и других почестей.

Тем не менее он сохранит титул принца по праву рождения как сын покойной королевы Елизаветы II — в соответствии с указом (Letters Patent), изданным королем Георгом V в 1917 году и обновленным Елизаветой II в 2012-м.

Бывшая супруга Эндрю, Сара Фергюсон, также перестанет использовать титул герцогини Йоркской и будет продолжать использовать имя Сара Фергюсон, как в профессиональной, так и в личной жизни. Их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, сохранят свои титулы и места в линии престолонаследия — Беатрис сейчас девятая, Евгения — двенадцатая.

Последствия для обязанностей и семьи

Принц Эндрю отстранился от общественных обязанностей еще в ноябре 2019 года после скандального интервью BBC Newsnight о его дружбе с осужденным за торговлю людьми Джеффри Эпштейном. В январе 2022 года королева Елизавета II лишила его военных званий и почетных покровительств из-за иска о сексуальном насилии, поданного Вирджинией Джуффре — одной из жертв Эпштейна. Эндрю отвергал все обвинения и урегулировал дело во внесудебном порядке за нераскрытую сумму.

С тех пор Эндрю не исполняет обязанности рабочего члена королевской семьи и был исключен из списка Государственных советников — лиц, которые могут действовать от имени монарха. После вступления Карла III на престол его дочь, принцесса Беатрис, была назначена на эту должность вместо отца.

фото: Vida Press
Принц Эндрю, королева Елизавета II и Сара Фергюсон на Королевском Виндзорском конном шоу. 10 мая 1986 года.
Принц Эндрю, королева Елизавета II и Сара Фергюсон на Королевском Виндзорском конном шоу. 10 мая 1986 года.

Решение отказаться от титулов означает, что Эндрю также не будет участвовать в предстоящих рождественских мероприятиях королевской семьи. 

Скандалы и обвинения

Проблемы Эндрю тянутся уже много лет. Его дружба с Джеффри Эпштейном, умершим в тюрьме в 2019 году, вызвала общественное осуждение. Вирджиния Джуффре утверждала, что Эпштейн торговал ею и заставлял вступать в половые связи с его знакомыми, включая Эндрю, когда ей было меньше 18 лет. Она обвинила его в сексуальных домогательствах в особняке Эпштейна на Виргинских островах, в Нью-Йорке и в доме Гислейн Максвелл в Лондоне. Эндрю последовательно отрицал все обвинения.

Помимо этого, Эндрю подвергся критике за связи с Ян Тэнбо, предполагаемым китайским шпионом. Судебные документы показали, что Ян действовал от имени принца во время встреч с потенциальными китайскими инвесторами. Позже британский трибунал запретил Яну въезд в страну, хотя он отрицал шпионскую деятельность.

Настоящее и будущее

Несмотря на отказ от герцогства и почестей, Эндрю остается восьмым в линии престолонаследия, первым после прямых потомков Карла III. Его статус принца сохраняется, но его роль в семье и общественной жизни значительно сокращена.

Он продолжает проживать в Royal Lodge в Виндзоре по частному договору аренды с управлением Crown Estate. Эндрю изредка появляется на публике вместе с Сарой Фергюсон, например, на похоронах герцогини Кентской Кэтрин в сентябре 2025 года.

Биограф Эндрю Лауни отметил в интервью 2025 года, что принца больше всего расстраивает потеря статуса — он всегда считал королевские обязанности неотъемлемой частью своей личности. Его неспособность носить военную форму и участвовать в официальных церемониях символизирует глубокое падение из былой привилегированной позиции.

Темы

Елизавета IIПринцесса БеатрисКарл IIIBBCПринц ЭндрюСара Фергюсон

Другие сейчас читают