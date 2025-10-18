Скандалы не утихают: сын Елизаветы II принц Эндрю лишается титулов и почестей
Принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил, что больше не будет использовать свои королевские титулы и почести — это решение он принял после консультаций с королем Карлом III и другими старшими членами королевской семьи.
65-летний принц сообщил об этом в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в пятницу, 17 октября, объяснив шаг постоянными обвинениями в свой адрес, которые «отвлекают от работы монарха и королевской семьи». «После обсуждения с королем и моей семьей мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить долг перед семьей и страной выше всего. Я остаюсь при своем решении пятилетней давности отойти от публичной жизни. С согласия короля мы сочли, что сейчас нужно сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и награды, которыми был удостоен. Как и раньше, я категорически отвергаю обвинения против меня», — заявил принц Эндрю.
По данным The Times, король поддержал решение брата и сам участвовал в обсуждениях вместе с принцем Уильямом и другими членами семьи. Источники сообщили, что монарх рассматривал все варианты, включая возможность принудительного лишения титулов, но надеялся, что Эндрю сделает этот шаг добровольно.
Какие титулы и почести затронуты
Главное изменение — Эндрю больше не будет использовать титул герцога Йоркского, традиционно присваиваемый второму сыну монарха. Он получил его от королевы Елизаветы II в день своей свадьбы в 1986 году. Помимо герцогства, Эндрю также откажется от членства в Ордене Подвязки и других почестей.
Тем не менее он сохранит титул принца по праву рождения как сын покойной королевы Елизаветы II — в соответствии с указом (Letters Patent), изданным королем Георгом V в 1917 году и обновленным Елизаветой II в 2012-м.
Бывшая супруга Эндрю, Сара Фергюсон, также перестанет использовать титул герцогини Йоркской и будет продолжать использовать имя Сара Фергюсон, как в профессиональной, так и в личной жизни. Их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, сохранят свои титулы и места в линии престолонаследия — Беатрис сейчас девятая, Евгения — двенадцатая.
Последствия для обязанностей и семьи
Принц Эндрю отстранился от общественных обязанностей еще в ноябре 2019 года после скандального интервью BBC Newsnight о его дружбе с осужденным за торговлю людьми Джеффри Эпштейном. В январе 2022 года королева Елизавета II лишила его военных званий и почетных покровительств из-за иска о сексуальном насилии, поданного Вирджинией Джуффре — одной из жертв Эпштейна. Эндрю отвергал все обвинения и урегулировал дело во внесудебном порядке за нераскрытую сумму.
С тех пор Эндрю не исполняет обязанности рабочего члена королевской семьи и был исключен из списка Государственных советников — лиц, которые могут действовать от имени монарха. После вступления Карла III на престол его дочь, принцесса Беатрис, была назначена на эту должность вместо отца.
Решение отказаться от титулов означает, что Эндрю также не будет участвовать в предстоящих рождественских мероприятиях королевской семьи.
Скандалы и обвинения
Проблемы Эндрю тянутся уже много лет. Его дружба с Джеффри Эпштейном, умершим в тюрьме в 2019 году, вызвала общественное осуждение. Вирджиния Джуффре утверждала, что Эпштейн торговал ею и заставлял вступать в половые связи с его знакомыми, включая Эндрю, когда ей было меньше 18 лет. Она обвинила его в сексуальных домогательствах в особняке Эпштейна на Виргинских островах, в Нью-Йорке и в доме Гислейн Максвелл в Лондоне. Эндрю последовательно отрицал все обвинения.
Помимо этого, Эндрю подвергся критике за связи с Ян Тэнбо, предполагаемым китайским шпионом. Судебные документы показали, что Ян действовал от имени принца во время встреч с потенциальными китайскими инвесторами. Позже британский трибунал запретил Яну въезд в страну, хотя он отрицал шпионскую деятельность.
Настоящее и будущее
Несмотря на отказ от герцогства и почестей, Эндрю остается восьмым в линии престолонаследия, первым после прямых потомков Карла III. Его статус принца сохраняется, но его роль в семье и общественной жизни значительно сокращена.
Он продолжает проживать в Royal Lodge в Виндзоре по частному договору аренды с управлением Crown Estate. Эндрю изредка появляется на публике вместе с Сарой Фергюсон, например, на похоронах герцогини Кентской Кэтрин в сентябре 2025 года.
Биограф Эндрю Лауни отметил в интервью 2025 года, что принца больше всего расстраивает потеря статуса — он всегда считал королевские обязанности неотъемлемой частью своей личности. Его неспособность носить военную форму и участвовать в официальных церемониях символизирует глубокое падение из былой привилегированной позиции.