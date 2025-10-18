Скандалы не утихают: сын Елизаветы II принц Эндрю лишается титулов и почестей

65-летний принц сообщил об этом в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в пятницу, 17 октября, объяснив шаг постоянными обвинениями в свой адрес, которые «отвлекают от работы монарха и королевской семьи». «После обсуждения с королем и моей семьей мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как всегда, поставить долг перед семьей и страной выше всего. Я остаюсь при своем решении пятилетней давности отойти от публичной жизни. С согласия короля мы сочли, что сейчас нужно сделать еще один шаг. Поэтому я больше не буду использовать свой титул и награды, которыми был удостоен. Как и раньше, я категорически отвергаю обвинения против меня», — заявил принц Эндрю.