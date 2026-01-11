Латвийский политолог: война стала частью идеологического мифа России о "великой сверхдержаве"

Историк отметил, что первоначальный план России захватить Киев «за три дня» и неспособность добиться решающих военных успехов более чем за 1400 дней являются болезненным ударом по политическим амбициям России, однако это открыто не признается. По его мнению, этот контраст высвечивает претензии Путина на фоне примеров, когда лидеры других государств за короткое время добивались политических результатов в других регионах, в том числе в Латинской Америке. Это, по оценке Даукштса, усиливает неспособность Путина согласиться на невыгодный для него мирный процесс и подталкивает к стремлению добиться хотя бы символического военного успеха.