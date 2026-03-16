«Lidl» снижает регулярные цены на ещё более широкий ассортимент хлеба
Торговая сеть «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, существенно снижая регулярные цены на ещё более широкий ассортимент хлеб, цены стали ниже даже на 14%. Это снижение является частью кампании «Это не скидки. Это падение цен!», в рамках которой «Lidl» уже с конца прошлого года еженедельно снижает регулярные цены на различные товары.
В дальнейшем многие любимые покупателями виды хлеба, в том числе хлеб с семечками и пророщенными зёрнами, пшеничный тостовый хлеб, нарезной хлеб с отрубями, нарезной кефирный хлеб, ржаной тостовый хлеб и другие, будут доступны в магазинах «Lidl» до 14% дешевле. Хлеб является одним из основных продуктов в корзинах покупателей всех возрастных групп, и снижение означает постоянные более низкие цены, а не краткосрочные акции. Это еще раз подтверждает позиции «Lidl» как одного из самых выгодных розничных торговцев в Латвии.
«Lidl» стремится каждый день предлагать покупателям стабильные и понятные цены, без краткосрочных уловок и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований – согласно исследованию рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.
Как сообщалось, в начале года в магазинах «Lidl» были значительно снижены цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и хозяйственные товары собственных торговых марок, на широкий ассортимент кофейной продукции, отдельные виды чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные изделия и различные виды орехов, чипсы, попкорн и различные виды семечек, разнообразные шоколадные изделия и популярные продукты длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы, на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корм, лакомства и средства повседневного ухода для кошек и собак, на различные сладости и желейные конфеты, а также на широкий ассортимент хлеба. В свою очередь еще в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и UHT-молоко.