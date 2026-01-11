В Латвии изменили правила реновации многоквартирных домов: что стало проще для собственников

После ревизии Госконтроль выяснил, что главные препятствия — высокая стоимость работ, опасения за качество строительства и сложные процедуры. Самым проблемным этапом была необходимость учреждать объединение: даже если удавалось собрать поддержку соседей, для банка «сообщество собственников» юридически выглядело неопределенно, поэтому требовалась отдельная организация для получения кредита. В Rīgas namu pārvaldnieks отмечали, что не все готовы брать на себя ответственность за управление объединением и отчетность, из-за чего решения затягивались: например, создание объединения ради займа на замену лифта в одном доме заняло более года. По данным предприятия, в рамках программы поддержки утепления провели более 400 собраний, но до создания объединения и реальной готовности идти дальше дошли только 60 домов.