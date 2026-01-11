В Латвии изменили правила реновации многоквартирных домов: что стало проще для собственников
Вступили в силу важные изменения для тех, кто безуспешно пытался договориться о работах по утеплению в своем многоквартирном доме, а также для тех, кто только планирует это делать. Жителям больше не нужно создавать отдельное объединение, чтобы получить банковский кредит: именно на этом шаге многие инициативы останавливались. Ожидается, что нововведение упростит процесс реновации и поможет увеличить объемы утепления в Латвии.
Государственный контролер Эдгар Корчагин ранее призывал ускорить обновление жилого фонда, отметив: «Сегодня дешевле, чем завтра». По оценкам, в Латвии около 40 000 многоквартирных домов, их жители ежегодно платят за отопление 360–390 млн евро, а утеплить нужно примерно две трети зданий (около 26 000). Однако фактически утеплено лишь около 4%. Ситуация по регионам разная: среди положительных примеров называют Лиепаю, Валку и особенно Олайне, а в Риге традиционно показатели были хуже, сообщают TV3 Ziņas.
После ревизии Госконтроль выяснил, что главные препятствия — высокая стоимость работ, опасения за качество строительства и сложные процедуры. Самым проблемным этапом была необходимость учреждать объединение: даже если удавалось собрать поддержку соседей, для банка «сообщество собственников» юридически выглядело неопределенно, поэтому требовалась отдельная организация для получения кредита. В Rīgas namu pārvaldnieks отмечали, что не все готовы брать на себя ответственность за управление объединением и отчетность, из-за чего решения затягивались: например, создание объединения ради займа на замену лифта в одном доме заняло более года. По данным предприятия, в рамках программы поддержки утепления провели более 400 собраний, но до создания объединения и реальной готовности идти дальше дошли только 60 домов.
С 5 января вступили в силу поправки, которые делают сообщества собственников по сути полноценными юридическими лицами: от их имени сможет действовать управляющий домом, и отдельное объединение больше не нужно. В Министерстве экономики поясняют, что цель — сократить число решений, которые приходится принимать жильцам, и упростить пакет документов к моменту голосования.
При этом участники рынка признают: внедрение будет постепенным, остаются вопросы у жителей и управляющих, а многое будет зависеть от готовности банков работать по новой схеме. Кроме того, сейчас новые проекты утепления притормозились, потому что в программе господдержки закончились средства, и Министерство экономики ищет возможности перераспределить финансирование. Пока не будет ясности по будущей поддержке, ожидается, что реновации только за счет банковских кредитов массово не начнутся.