Государство прекращает поддержку: с сегодняшнего дня для некоторых домохозяйств электроэнергия станет дороже

Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности увеличится на 0,2-1,26 евро в месяц без учета НДС в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без учета НДС, начиная с января. Эти изменения не коснутся домохозяйств, на которые не распространяется государственная помощь (с подключением 32A и выше), и юридических лиц - для этих клиентов фактическая плата за обслуживание мощности останется неизменной в 2026 году.