Государство прекращает поддержку: с сегодняшнего дня для некоторых домохозяйств электроэнергия станет дороже
С 1 января в Латвии прекращается государственная поддержка на электроэнергию, из‑за чего для части домохозяйств вырастет ежемесячная плата за поддержание мощности. Изменения затронут наиболее распространенные подключения и тарифный план "Основной".
С сегодняшнего дня заканчивается государственная поддержка на электроэнергию, введенная в 2023 году, и для некоторых домохозяйств с однофазным и трехфазным подключением увеличится ежемесячная плата за поддержание мощности, сообщили агентству Sadales tīkls.
Решение о государственной поддержке было введено в 2023 году, чтобы ограничить резкий рост тарифов на электроэнергию. Поддержка закончится 1 января 2026 года, что повлияет на фактическую оплату услуг по распределению для наиболее часто используемых подключений частных лиц (от 16 до 25 ампер) и тарифного плана "Основной".
Для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячная плата за поддержание мощности увеличится на 0,2-1,26 евро в месяц без учета НДС в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без учета НДС, начиная с января. Эти изменения не коснутся домохозяйств, на которые не распространяется государственная помощь (с подключением 32A и выше), и юридических лиц - для этих клиентов фактическая плата за обслуживание мощности останется неизменной в 2026 году.
Изменения также не повлияют на размер ежемесячного платежа для клиентов, использующих тарифный план "Специальный", который подходит для исключительных случаев, таких как недвижимость с нулевым или очень низким потреблением, летний дом зимой или незанятая квартира. В то же время с января порог льготного потребления для тарифного плана "Специальный" немного увеличится.
В 2026 году защищенные потребители электроэнергии - нуждающиеся или малообеспеченные, многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами, лица с первой группой инвалидности - будут продолжать получать поддержку из государственного бюджета на оплату электроэнергии в размере 20-25 евро.