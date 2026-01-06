В Риге хотят включить страхование дома в платежи за аренду муниципального жилья

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 на вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, ответил, что это довольно дорого и есть риск, что в таком случае Госконтроль укажет на нецелесообразную трату средств, так как на потраченные за несколько лет средства на страхование можно построить новый жилой дом. "Речь идет о том, что, возможно, следовало бы застраховать жилье с высоким риском, например, с дровяным отоплением, газовыми баллонами и т. д., но это не относится к квартире, в которой произошел взрыв", - отметил мэр.