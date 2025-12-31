Что на самом деле отпугивает жителей Латвии от реновации многоквартирных домов?

Похожие опасения она слышала и от жителей других неотреновированных домов: чаще всего людей останавливают именно расходы. С этим утверждением соглашается и Госконтроль. «Мы рекомендуем Министерству экономики подумать о том, каким образом ограничить рост этих затрат. Люди не знают, у них нет этих знаний, поэтому допускаются ошибки, и это удорожает процесс. Второе — думать о расходах на финансирование», — заявил член Совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш.