Что на самом деле отпугивает жителей Латвии от реновации многоквартирных домов?
Реновация многоквартирных домов и в регионах с каждым годом становится все более актуальной, однако одновременно по-прежнему сохраняются и возражения жителей против этого процесса. В целом в Латвии насчитывается более 40 тысяч многоквартирных домов, и реновация была бы необходима как минимум для 26 тысяч из них.
Лаура Лиепа живет в многоквартирном доме в Седе уже девять лет. Она, как и часть других жильцов, считает, что зданию старше 30 лет реновация нужна безотлагательно, потому что с каждым годом появляется все больше новых проблем, сообщает LSM.lv.
«У нас здесь, например, дождевые воды попадали внутрь через вентиляционные решетки, потому что они были установлены неправильно, и в некоторых квартирах эта дождевая вода протекала дальше», — рассказала Лиепа.
Это лишь одна из нескольких проблем. Хотя в доме местами заменены окна и радиаторы, мелкого ремонта недостаточно — зданию нужны более серьезные изменения. Однако Лиепа признает: часть жильцов это не поддерживает.
«Почему мы должны делать реновацию, если все равно потом появится влажность в квартире, фасад покроется плесенью, — потому что это то, что они видели и слышали. Но они не спросили, почему в других отремонтированных домах складывается такая ситуация», — отметила Лиепа.
Похожие опасения она слышала и от жителей других неотреновированных домов: чаще всего людей останавливают именно расходы. С этим утверждением соглашается и Госконтроль. «Мы рекомендуем Министерству экономики подумать о том, каким образом ограничить рост этих затрат. Люди не знают, у них нет этих знаний, поэтому допускаются ошибки, и это удорожает процесс. Второе — думать о расходах на финансирование», — заявил член Совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш.
В Министерстве экономики указали, что в целом согласны с рекомендациями Госконтроля и уже начаты работы по улучшению процесса реновации. «Усилить роль управляющего, чтобы он мог покрывать расходы на управление проектом. Мы также пытались найти возможность так формировать финансовые преимущества программы, чтобы по возможности больше частной доли займа привлекать частный капитал или финансирование коммерческих банков», — объяснила директор департамента финансовых инструментов энергетики Минэкономики Селина Абелнице.
Госконтроль также отметил: нынешняя фиксированная процентная ставка Altum — 3,9% — выше, чем в соседних странах, и ее снижение могло бы увеличить число экономически выгодных проектов. В Altum при этом подчеркнули, что предложение Латвии в целом не хуже.
«Мы фиксируем ставку на 20 лет. То есть это фиксированная ставка без переменной части. Это первое. Второе — в нашей программе поддержки доля гранта составляет 40–50%. Например, в Литве процентная ставка по кредиту ниже, но доля гранта — лишь 30%», — пояснила руководитель департамента программ энергоэффективности Altum Иева Верземниеце.
Наиболее активно проекты реновации в регионах сейчас реализуются в Валке, Лиепае, Сигулде и Валмиере, тогда как в Латгале ситуация по-прежнему остается самой слабой.