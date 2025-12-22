4 знака зодиака, которые притягивают деньги и процветание весь 2026 год

В 2026 году вы наконец получите награду за прошлые усилия. В сочетании с тем, что Юпитер будет находиться в оппозиции к Плутону в вашем восьмом доме, это может указывать на то, что мощные инвестиции начинают работать в вашу пользу. Если вы продолжите идти правильным путем, весь 2026 год будет складываться в вашу пользу.