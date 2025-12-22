4 знака зодиака, которые притягивают деньги и процветание весь 2026 год
По словам профессионального астролога Эвана Натаниэля Грима, четыре знака зодиака будут притягивать деньги и процветание на протяжении всего 2026 года. Будь то смена карьеры или повышение по службе, каждый из этих знаков добьется финансового расцвета в новом году.
Период застоя и минимальной отдачи остается в прошлом. Как отмечает Грим, «эти знаки зодиака станут самыми финансово успешными в 2026 году» благодаря Юпитеру — планете удачи и изобилия, которая принесет в их жизнь поразительный финансовый успех, пишет YourTango.
Близнецы
Близнецы, поскольку «Юпитер продолжит транзит по вашему второму дому личных ценностей, денег и ресурсов», вы будете притягивать деньги и процветание в 2026 году. Хотя Юпитер находится в ретроградном движении до начала марта, после того как планета удачи и изобилия развернется в прямое движение 11 марта, ситуация начнет заметно улучшаться.
Кульминацией станет соединение Юпитера с Венерой — другой денежной планетой — в июне. «Это символизирует крупную отдачу», — пояснил Грим. Будь то карьерный рост или новые возможности, в 2026 году вам есть чего ждать.
Рак
Рак, в 2026 году «вы перезапустите способ зарабатывания денег в лучшую сторону», — говорит Грим. Вы будете притягивать деньги и процветание весь год, поскольку «во второй половине года поток средств станет более значительным, когда Юпитер войдет во Льва и начнет создавать возможности во втором доме», — объясняет астролог.
В 2026 году вы наконец получите награду за прошлые усилия. В сочетании с тем, что Юпитер будет находиться в оппозиции к Плутону в вашем восьмом доме, это может указывать на то, что мощные инвестиции начинают работать в вашу пользу. Если вы продолжите идти правильным путем, весь 2026 год будет складываться в вашу пользу.
Стрелец
«Стрельцы увидят значительный финансовый рост, прежде всего через деньги и ресурсы других людей или через собственные инвестиции», — объясняет Грим. Вы будете притягивать деньги и процветание весь год, находя способы получения пассивного дохода или даже получая наследство.
При этом, Стрелец, важно разумно распоряжаться деньгами и углубляться в тему инвестиций. Возможности могут появляться легко, но именно ваши решения определят итоговый результат.
Козерог
Козерог, по словам Грима, в 2026 году вы «вероятно увидите значительное расширение активов — через брак, бизнес-партнерство или определенного рода инвестиции. Особенно во второй половине года, когда Юпитер войдет во Льва и ваш восьмой дом».
Вы будете притягивать деньги и процветание на протяжении всего года, что преобразит ваш общий финансовый профиль и сделает вас более финансово влиятельными. Если вы продолжите откладывать, инвестировать и принимать стратегически верные решения, 2026 год станет для вас годом масштабного финансового роста.