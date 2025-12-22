Лучшие теннисистки Латвии сохранили свои позиции в предпоследнем рейтинге года
Первые три ракетки Латвии Алена Остапенко, Дарья Семенистая и Анастасия Севастова в предпоследнем в этом году рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) сохранили свои позиции.
Остапенко занимает 23-е место, Семенистая, ранее выбыв из первой сотни, находится на 101-й позиции, тогда как Севастова располагается на 188-м месте. Тур WTA начнется в первую неделю 2026 года.
Из других латвийских теннисисток Аделина Лачинова поднялась на две позиции и занимает 562-е место, Камилла Бартоне сохранила свою позицию (615-я), Беатрисе Зелтиня поднялась на одну строчку (644-я), Диана Марцинкевича опустилась на 50 позиций (802-я), Элза Томасе поднялась на две позиции (936-я), такой же подъем у Сабины Рутлауки (1064-я), а Маргарита Игнатьева поднялась на три строчки (1475-я).
Поскольку в настоящее время не проводятся турниры, на которых можно было бы набрать большие рейтинговые очки, в первой десятке рейтинга WTA изменений нет. Лидером остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Швентек, за ней следуют американки Кори Гофф и Аманда Анисимова, представительница Казахстана Елена Рыбакина, далее идут еще две теннисистки из США Джессика Пегула и Мэдисон Киз, восьмой является итальянка Ясмин Паолини, а первую десятку замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.