Лучшие теннисистки Латвии сохранили свои позиции в предпоследнем рейтинге года

Поскольку в настоящее время не проводятся турниры, на которых можно было бы набрать большие рейтинговые очки, в первой десятке рейтинга WTA изменений нет. Лидером остается белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Швентек, за ней следуют американки Кори Гофф и Аманда Анисимова, представительница Казахстана Елена Рыбакина, далее идут еще две теннисистки из США Джессика Пегула и Мэдисон Киз, восьмой является итальянка Ясмин Паолини, а первую десятку замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.