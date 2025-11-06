Источники в Букингемском дворце: принц Гарри может стать следующим, кто лишится королевского титула

На прошлой неделе король Карл III сделал неожиданное заявление — он лишил своего младшего брата Эндрю титула принца. Как сообщается, представители дворца несколько дней работали над этим решением вместе с юристами и членами правительства. В процессе король издал королевский указ лорду-канцлеру Дэвиду Ламми о том, чтобы титулы Эндрю были исключены из официального реестра британской аристократии. Хотя Эндрю в 2022 году урегулировал судебный спор с Вирджинией Джуфре во внесудебном порядке, он никогда не был обвинён или осуждён за преступление.