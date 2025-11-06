Источники в Букингемском дворце: принц Гарри может стать следующим, кто лишится королевского титула
Источники в Букингемском дворце сообщили, что "не будут удивлены", если принц Гарри в итоге лишится своего титула так же, как его дядя — Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю.
Предупреждение в адрес Гарри прозвучало после того, как британская депутат Рейчел Маскелл вновь внесла в парламент законопроект, который даст королю Карлу III и в будущем — наследнику престола принцу Уильяму — право лишать наследственных титулов. «Когда этот закон будет принят, я не удивлюсь, если Гарри станет следующим», — сообщил источник из королевского дворца изданию Page Six.
«Не удивлюсь, если это сделает Уильям... он не мстительный человек, но очень разочарован, а предательство со стороны близкого особенно тяжело».
Братья не общаются уже более двух лет. Источники, близкие к Уильяму, отмечают, что он был разгневан после выхода мемуаров Гарри «Запасной» в 2023 году. В книге утверждалось, что будущий король якобы физически напал на младшего брата, а также что Кэтрин, принцесса Уэльская, была одной из представителей высшего двора, допускавших «расистские» комментарии о детях Гарри и Меган Маркл.
Королевский эксперт Хьюго Викерс заявил, что отношения между братьями настолько напряжённые, что Уильям, возможно, даже не пригласит Гарри на свою коронацию. «У Гарри, возможно, есть повод для беспокойства», — добавил один из источников дворца, комментируя инициативу Маскелл.
Законопроект впервые был внесён в 2022 году, но тогда его отклонили — теперь же он вновь стал актуальным на фоне новостей о лишении титулов Эндрю.
Гарри, сын короля и принцессы Дианы, родился с титулом принца, а его бабушка, королева Елизавета II, в день свадьбы в мае 2018 года даровала ему и Меган титулы герцога и герцогини Сассекских. Однако после того, как пара в 2020 году покинула королевскую семью, они согласились больше не использовать свои титулы в коммерческих целях.
На прошлой неделе король Карл III сделал неожиданное заявление — он лишил своего младшего брата Эндрю титула принца. Как сообщается, представители дворца несколько дней работали над этим решением вместе с юристами и членами правительства. В процессе король издал королевский указ лорду-канцлеру Дэвиду Ламми о том, чтобы титулы Эндрю были исключены из официального реестра британской аристократии. Хотя Эндрю в 2022 году урегулировал судебный спор с Вирджинией Джуфре во внесудебном порядке, он никогда не был обвинён или осуждён за преступление.