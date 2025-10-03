Исповедь принца Уильяма - будущего короля Британии: "Это по-прежнему правильный путь? Перемены входят в мою повестку"

Отвечая на вопрос, думает ли он о восхождении на трон, Уильям сказал: «Я не просыпаюсь по утрам с этой мыслью, потому что для меня важно быть самим собой, настоящим и искренним — это то, что мной движет». Он также говорил о надеждах на будущее правление своего сына: «Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно улучшают жизнь людей».