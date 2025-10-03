Исповедь принца Уильяма - будущего короля Британии: "Это по-прежнему правильный путь? Перемены входят в мою повестку"
Принц Уэльский открыто заявил, что не боится подвергать традиции сомнению, чтобы монархия оставалась «соответствующей своей цели» и актуальной в современном мире. В откровенном интервью для документального сериала Apple TV+ The Reluctant Traveller, где он провел канадскому актёру Юджину Леви личную экскурсию по Виндзорскому замку, принц Уильям подчеркнул, что перемены твёрдо входят в его планы в преддверии будущего восхождения на трон.
«Думаю, можно смело сказать, что перемены входят в мою повестку. Перемены к лучшему. И я принимаю их, мне нравится этот процесс — я его не боюсь, — сказал он. — Именно это меня вдохновляет: мысль о возможности что-то изменить. Не чрезмерно радикально, а именно так, как это необходимо».
Замечания Уильяма знаменуют важный момент — он открыто признаёт необходимость развития монархии при сохранении её традиций. «Традиция играет огромную роль во всём этом, — пояснил он, — но бывают моменты, когда смотришь на неё и думаешь: соответствует ли она сегодняшнему? Это по-прежнему правильный путь? Мы действительно делаем всё возможное, чтобы приносить пользу? Поэтому я люблю задавать вопросы — вот к чему я веду».
Принц Уильям предупредил о риске слишком сильной привязанности к истории, которую он назвал потенциально «тяжёлым грузом и якорем», способным удушить и ограничить гибкость. «Считаю важным жить здесь и сейчас, — сказал он. — Если быть слишком тесно связанным с историей, невозможно проявлять гибкость: боишься, что фигуры на шахматной доске сдвинутся слишком сильно, и потому изменений не произойдёт. А я люблю небольшие перемены».
Документальный фильм, премьера которого состоялась 3 октября 2025 года, даёт редкую возможность заглянуть в личные размышления Уильяма и увидеть человека, глубоко осознающего свои обязанности и решившего выполнять их по-настоящему. «Быть настоящим, самим собой, искренним — вот что движет мной, — сказал он. — Я серьёзно отношусь к своим ролям и обязанностям, но важно, чтобы не они владели тобой, а ты ими».
Современный монарх с видением будущего
Видение Уильяма — это эволюция, а не революция. Он хочет сохранить «магическую ауру монархии» и традиции вроде садовых приёмов и парада Trooping the Colour, но при этом решительно настроен модернизировать институт, чтобы он лучше служил обществу.
Источник, близкий к принцу, пояснил: хотя он «очень верит в традицию», он не боится задавать вопросы о том, как делаются вещи, и насколько они остаются актуальными. Этот подход отражается и в управлении герцогством Корнуольским, где он продвигает проекты жилья для бездомных и уязвимых групп.
Отвечая на вопрос, думает ли он о восхождении на трон, Уильям сказал: «Я не просыпаюсь по утрам с этой мыслью, потому что для меня важно быть самим собой, настоящим и искренним — это то, что мной движет». Он также говорил о надеждах на будущее правление своего сына: «Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, мир и работу, которые действительно улучшают жизнь людей».
Несмотря на груз истории и ожиданий, Уильям настаивает, что не чувствует себя подавленным наследием: «Меня перегружают другие вещи, но не история. Нет. Если не быть осторожным, история может стать тяжёлым грузом и якорем, можно почувствовать себя удушенным и слишком ограниченным. Важно жить здесь и сейчас».
Помнить прошлое, принимая будущее
На протяжении фильма Уильям тепло вспоминает своих покойных бабушку и дедушку — королеву Елизавету II и принца Филиппа, рассказывая о дорогих воспоминаниях посещений Виндзорского замка и времени, проведённого вместе. Он отметил, что с возрастом их отношения становились теплее, и признался, что сильно скучает по ним.
Он также поделился эпизодами из детства, например, как они с кузенами устраивали гонки в историческом зале Святого Георгия, и о трудностях взросления под пристальным вниманием общества. Эти переживания сформировали его подход к воспитанию детей и стремление защитить семью от подобных испытаний.
Семья и личные испытания
Принц также откровенно рассказал о глубоком влиянии семейных проблем на его жизнь, назвав 2024 год «самым трудным» в своей жизни. В том году и его жена, принцесса Уэльская, и его отец, король Карл III, получили диагноз «рак». Сейчас состояние Кэтрин в ремиссии, а король продолжает жить и работать, проходя регулярное лечение.
«Вопросы, связанные с семьёй, меня серьёзно перегружают, — признался Уильям. — Переживания и стресс на этой почве действительно сильно действуют. Но в работе, в обязанностях такого чувства нет. По крайней мере, сейчас».
Он похвалил жену и отца за стойкость: «Я так горжусь своей женой и отцом за то, как они справились с прошлым годом. Дети тоже справились блестяще». Однако он признал и эмоциональную тяжесть испытаний: «Когда это происходит с тобой, это уводит тебя в довольно… непростые места».
Размышляя о своём детстве, Уильям подчеркнул важность обеспечения стабильного и любящего дома для своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Он вспомнил «драму и стресс» своего детства, особенно развод родителей, и выразил твёрдое желание не повторять тех же ошибок. «Мне было около десяти лет, когда родители развелись, — сказал он. — Ты берёшь это в свой опыт, учишься и стараешься не допустить тех же ошибок, что родители. Думаю, все мы стараемся так. Я просто хочу лучшего для своих детей».
Уильям подчеркнул важность создания «счастливого, здорового, стабильного дома», полного тепла, безопасности и любви. Он рассказал, что они с Кэтрин делают приоритетом семейную жизнь, часто подстраивая рабочие графики под школьные часы и каникулы, чтобы быть рядом с детьми.
Принц также объяснил, как семья старается оградить детей от чрезмерного внимания прессы, которое он и его брат Гарри испытывали в детстве. «Когда я рос, я видел это с моими родителями. Тогда СМИ были ненасытными, — сказал он. — Если дать этому проникнуть в семью, ущерб может быть огромным. Я поклялся, что с моей семьёй такого не будет. И потому я очень жёстко провожу черту: тех, кто её переступает, я буду останавливать».