Не ждали! Меган Маркл внезапно появилась на Неделе моды в Париже - жена принца Гарри блеснула в двух нарядах

Это стало первым визитом Меган Маркл на Парижскую неделю моды — событие, к которому приковано внимание мировой индустрии. Ранее, ещё в период актёрской карьеры в сериале Suits, она бывала на Нью-Йоркской неделе моды, дебютировав на показе Hervé Léger весной 2014 года, а также посещала неделю моды в Торонто. После свадьбы с принцем Гарри в 2018 году Меган отошла от активного участия в модных мероприятиях, сосредоточившись на благотворительных проектах и семье.