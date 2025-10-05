Не ждали! Меган Маркл внезапно появилась на Неделе моды в Париже - жена принца Гарри блеснула в двух нарядах
Меган Маркл впервые появилась на Парижской неделе моды, посетив показ Balenciaga в субботу вечером, 4 октября 2025 года. Герцогиня Сассекская вышла в свет в элегантном белом ансамбле, отражающем её современный минималистичный стиль.
Для выхода она выбрала белую тунику-рубашку с длинными рукавами и широкие брюки из последней коллекции Balenciaga. Образ завершал длинный белый плащ-накидка, ниспадавший с плеч и придававший наряду кутюрный акцент. Дополняли образ чёрные туфли с острым носком, небольшая чёрная сумка-клатч и серьги-гвоздики с бриллиантами. Волосы были собраны в гладкий пучок, а макияж выдержан в свежих и нейтральных тонах.
Это стало первым визитом Меган Маркл на Парижскую неделю моды — событие, к которому приковано внимание мировой индустрии. Ранее, ещё в период актёрской карьеры в сериале Suits, она бывала на Нью-Йоркской неделе моды, дебютировав на показе Hervé Léger весной 2014 года, а также посещала неделю моды в Торонто. После свадьбы с принцем Гарри в 2018 году Меган отошла от активного участия в модных мероприятиях, сосредоточившись на благотворительных проектах и семье.
Как сообщили её представители, приезд герцогини связан с поддержкой Пьерпаоло Пиччоли, недавно назначенного креативным директором Balenciaga. «На протяжении многих лет герцогиня носила его работы, они неоднократно сотрудничали при подготовке значимых выходов на мировую сцену. Она высоко ценит его мастерство и современную элегантность», — пояснил её пресс-секретарь.
Сотрудничество Меган и Пиччоли насчитывает уже несколько лет: именно его наряды она выбирала для ключевых событий — от красного платья-плаща во время визита в Марокко до белого двубортного костюма на «Играх непобежденных» в 2022 году и выхода на British Fashion Awards в 2018 году.
В Париж Меган прилетела из Монте-Сито, где живёт с принцем Гарри и двумя детьми. Она остановилась в отеле Hôtel Plaza Athénée, где стоимость номера составляет около 3000 долларов за ночь. На показ она отправилась одна, Гарри остался в Калифорнии.
В зале показа герцогиню заметили в компании её давнего друга Маркуса Андерсона и актрисы Трейси Эллис Росс. Она также поприветствовала Анну Винтур и режиссёра База Лурмана. Среди гостей были Энн Хэтэуэй, Симона Эшли, певица FKA Twigs и модель Роузи Хантингтон-Уайтли. После показа Меган и Пиччоли позировали вместе фотографам, отмечая его дебют в Balenciaga.
На вечеринке после показа герцогиня появилась уже в чёрном платье с асимметричным вырезом. Вернувшись в отель, она услышала от одного из фотографов комплимент: «Вы сияете, как бриллиант».
Появление Меган на Парижской неделе моды совпало с активным периодом в её жизни. Недавно она расширила собственный бренд As Ever, представив новое белое вино сорта Совиньон Блан и вернув в продажу популярные продукты — абрикосовый джем и апельсиновый мармелад.
В интервью The New York Times летом 2024 года герцогиня отмечала: «В моменты, когда понимаю, что на меня направлены взгляды всего мира, я стараюсь поддерживать дизайнеров, с которыми дружу, и молодые бренды, которым не хватает внимания. Иногда достаточно просто надеть серьги, чтобы это стало заявлением».