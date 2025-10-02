Принцесса Кэтрин пытается уберечь детей от травм, которые в детстве пережил ее муж принц Уильям
Кейт Миддлтон разработала уникальный подход к воспитанию своих наследников, направленный на то, чтобы уберечь их от стресса и психологического давления, с которым сталкивается королевская семья.
Главная цель 43-летней принцессы Уэльской — защитить детей от травм, похожих на те, через которые пришлось пройти её супругу, принцу Уильяму, на чьей жизни сказалась трагическая потеря матери в раннем возрасте, сообщает RadarOnline.
Мать троих детей — 12-летнего принца Джорджа, 10-летней принцессы Шарлотты и 7-летнего принца Луи — активно применяет специальную методику. Она основана на внимательном наблюдении за реакцией ребёнка: когда дети сталкиваются с ситуациями, которые сложно осмыслить, они могут замыкаться в себе, плакать или замирать. Поэтому принцесса Кэтрин уделяет особое внимание паузам, задаёт вопросы и терпеливо ждёт ответов, даже во время обычного чтения книг.
Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми Шарлоттой, Джорджем и Луи на коронации Карла III
Инсайдер отметил: «Для Кейт это не просто теория — она прекрасно понимает, какой след оставила королевская жизнь на Уильяме. Особенно остро это проявилось после смерти его матери в детстве. Она полна решимости не допустить, чтобы её дети пережили подобные травмы, и методы вроде паузинга — часть её стратегии по защите их от эмоциональных трудностей».
Принц Уильям пережил ряд серьёзных трудностей в детстве, которые оказали глубокое влияние на его эмоциональное состояние. Одним из самых травматичных событий стала трагическая утрата матери, принцессы Дианы, в автокатастрофе в 1997 году, когда ему было всего 15 лет. Это событие стало для него настоящим эмоциональным «землетрясением».
До развода родителей в 1996 году Уильям вместе с братом Гарри наблюдал напряжённые отношения между принцем Чарльзом и принцессой Дианой, что также добавляло стресса в их детскую жизнь. После смерти матери Уильяму пришлось пройти через эмоциональные испытания публичного характера, включая похороны, которые, по его словам, не должны были быть пережиты ребёнком.
Принцесса Диана с сыновьями
Эти события повлияли и на его учёбу: после трагедии ему было сложно сосредоточиться на обычной школьной жизни. Глубокая печаль и горе, пережитые в юности, оставили отпечаток на психике принца, что он сам описывает как «очень трудный опыт».
Опыт Уильяма в детстве также стал стимулом для его благотворительной деятельности. Он активно сотрудничает с организациями, такими как Child Bereavement UK, помогая детям, столкнувшимся с утратой, и делясь своим опытом. Принц отмечает, что жизненные испытания формируют личность и учат преодолевать трудности, что сегодня становится особенно важным для понимания его подхода к воспитанию собственных детей.