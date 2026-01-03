Трамп прокомментировал захват Мадуро: "Операция без аналогов со времен Второй мировой войны"
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы и начались перебои с электричеством, а спустя несколько часов президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы провели «крупномасштабный удар» по Венесуэле и захватили Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, вывезя их из страны.
На пресс-конференции Дональд Трамп описал произошедшее как операцию исключительного масштаба и сложности. По его словам:
— Операция США в Венесуэле называлась "Полуночный молот". Такой операции не было со времен Второй мировой войны. Она была нацелена на защиту ядерных объектов и прошла идеально, ни один американский военнослужащий не погиб.
— Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием.
— Операция в Венесуэле стала одной из самых "эффективных и мощных демонстраций" военной мощи США.
— В ходе операции по захвату Мадуро все военные возможности Венесуэлы были выведены из строя.
— США стремятся к безопасной и справедливой смене власти в Венесуэле. США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти.
— Мы готовы ко второй атаке в Венесуэле, гораздо более крупной, но пока она не нужна.
— Мадуро был лично ответственен за деятельность картеля Cartel de los Soles, из-за деятельности которого погибли тысячи американцев.
— Власть Мадуро закончилась, он больше не президент.
— Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и безопасным.
— 97% наркотиков, поступающих в нашу страну, мы отсекли.
— Скоро будет решено, направится корабль с Мадуро в Нью-Йорк, Майами или во Флориду.
— У нас есть абсолютные доказательства виновности Мадуро, которые будут представлены суду.
— Венесуэльские террористические организации больше не будут угрожать американцам. Мадуро занимался отправкой преступников в города США.
— США построили в Венесуэле нефтяную индустрию, но венесуэльский режим украл ее у нас, Вашингтон потерял миллиарды долларов. Америка не позволит другим странам грабить себя.