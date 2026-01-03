В столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. США пока хранят молчание
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ранним утром прогремели мощные взрывы, также были слышны звуки, похожие на полет военных самолетов, сообщил журналист агентства AFP.
Взрывы раздались около 02:00 (около 08:00 по латвийскому времени).
Каракас сотрясли взрывы после того, как президент США Дональд Трамп, разместивший военно морские силы в Карибском море, допустил возможность нанесения ударов по Венесуэле.
В понедельник Трамп заявил, что США уничтожили причал, который использовался для погрузки судов венесуэльских наркоторговцев. Трамп не уточнил, была ли это операция армии или Центральное разведывательное управление. Он также не сообщил, где именно был нанесен удар, отметив лишь, что он произошел на побережье.
Если такой удар действительно имел место, то он стал бы первым известным ударом США по территории Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не подтвердил и не опроверг сообщение о понедельничном ударе, однако в четверг заявил о готовности сотрудничать с Вашингтоном после нескольких недель военного давления со стороны США.
Администрация Трампа обвинила Мадуро в руководстве наркокартелем и заявляет, что Вашингтон борется с контрабандой, однако Мадуро отрицает какую либо причастность к наркоторговле и утверждает, что США пытаются сместить его с должности из за того, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.
Вашингтон усилил давление на Каракас, неофициально закрыв воздушное пространство Венесуэлы, введя новые санкции и распорядившись о конфискации танкеров с венесуэльской нефтью.
Уже несколько недель Трамп угрожает нанесением сухопутных ударов по наркокартелям в регионе, заявляя, что они начнутся «в ближайшее время», и понедельник стал первым очевидным примером таких действий.
Вооруженные силы США с сентября нанесли множество ударов по судам как в Карибском море, так и в восточной части Тихого океана, действуя против, как утверждает Вашингтон, наркоконтрабандистов.