ВИДЕО: США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле. В стране объявлена мобилизация
США нанесли удары по территории Венесуэлы, подтвердил американский чиновник. Об этом сообщает Reuters.
Ночью столицу страны Каракас потрясли взрывы. Правительство Венесуэлы заявило, что атаки также имели место в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, после чего Мадуро объявил чрезвычайное положение и распорядился мобилизовать силы обороны.
Взрывы, пролеты самолетов и клубы черного дыма наблюдались по всему Каракасу примерно с 2.00 ночи по местному времени (08.00 по латвийскому времени) на протяжении около 90 минут, сообщили свидетели Reuters и подтверждают распространяющиеся в социальных сетях изображения.
По всему городу жители выражали шок и страх, снимая видео с густым дымом и яркими оранжевыми вспышками в небе. Свидетели также сообщили об отключении электроэнергии в южной части города, недалеко от крупной военной базы.
Трамп неоднократно обещал провести сухопутные операции в этой южноамериканской нефтедобывающей стране, которой Мадуро руководит с 2013 года. США, венесуэльская оппозиция и ряд других государств утверждают, что Мадуро сфальсифицировал выборы в прошлом году, чтобы сохранить власть.
Трамп публично не раскрывал свои цели, однако, как ранее сообщал Reuters, в частном порядке он оказывал давление на Мадуро с целью заставить его покинуть страну. В понедельник Трамп заявил, что для Мадуро было бы «разумно» уйти от власти.
Венесуэльское правительство в своем заявлении указало, что целью атаки является попытка США завладеть нефтью и другими ресурсами страны, добавив, что Соединенным Штатам «не удастся» захватить эти ресурсы.
США существенно нарастили военное присутствие в регионе, разместив авианосец, военные корабли и современные истребители в Карибском море. Администрация Трампа добивалась «блокады» венесуэльской нефти, расширила санкции против правительства Мадуро и осуществила более двух десятков ударов по судам, которые, по утверждению Вашингтона, были причастны к наркотрафику в Тихом океане и Карибском море.