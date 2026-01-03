ВИДЕО: США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле. В стране объявлена мобилизация
фото: AP/Scanpix
Люди спасаются бегством в Каракасе, заслышав многочисленные взрывы.
ВИДЕО: США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле. В стране объявлена мобилизация

Отдел новостей

Otkrito.lv

США нанесли удары по территории Венесуэлы, подтвердил американский чиновник. Об этом сообщает Reuters.

Ночью столицу страны Каракас потрясли взрывы. Правительство Венесуэлы заявило, что атаки также имели место в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, после чего Мадуро объявил чрезвычайное положение и распорядился мобилизовать силы обороны.

Взрывы, пролеты самолетов и клубы черного дыма наблюдались по всему Каракасу примерно с 2.00 ночи по местному времени (08.00 по латвийскому времени) на протяжении около 90 минут, сообщили свидетели Reuters и подтверждают распространяющиеся в социальных сетях изображения.

По всему городу жители выражали шок и страх, снимая видео с густым дымом и яркими оранжевыми вспышками в небе. Свидетели также сообщили об отключении электроэнергии в южной части города, недалеко от крупной военной базы.

Трамп неоднократно обещал провести сухопутные операции в этой южноамериканской нефтедобывающей стране, которой Мадуро руководит с 2013 года. США, венесуэльская оппозиция и ряд других государств утверждают, что Мадуро сфальсифицировал выборы в прошлом году, чтобы сохранить власть.

Трамп публично не раскрывал свои цели, однако, как ранее сообщал Reuters, в частном порядке он оказывал давление на Мадуро с целью заставить его покинуть страну. В понедельник Трамп заявил, что для Мадуро было бы «разумно» уйти от власти.

Венесуэльское правительство в своем заявлении указало, что целью атаки является попытка США завладеть нефтью и другими ресурсами страны, добавив, что Соединенным Штатам «не удастся» захватить эти ресурсы.

США существенно нарастили военное присутствие в регионе, разместив авианосец, военные корабли и современные истребители в Карибском море. Администрация Трампа добивалась «блокады» венесуэльской нефти, расширила санкции против правительства Мадуро и осуществила более двух десятков ударов по судам, которые, по утверждению Вашингтона, были причастны к наркотрафику в Тихом океане и Карибском море.

СШАМобилизацияReutersКаракас

