ВИДЕО: на открытии Паралимпийских игр впервые с 2014 года пронесли флаг России
Фото: ZUMAPRESS.com
Российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр.
В мире

ВИДЕО: на открытии Паралимпийских игр впервые с 2014 года пронесли флаг России

Отдел спорта

Otkrito.lv

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 6 марта открылись XIV Зимние Паралимпийские игры. В них впервые за 12 лет участвовала сборная России, статус которой, несмотря на протесты многих стран, в том числе и Латвии, в сентябре полностью восстановил Международный паралимпийский комитет.

Всего к играм допустили шестерых россиян. В церемонии открытия участвовали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе команды Екатерина Пронина.

В социальных сетях уже появились комментарии — люди возмущены тем, что, несмотря на протесты и общественное негодование, такое решение не было отменено. Многие пишут, что это действительно печально и наводит на мысль, что «Олимпийский комитет контролируется олигархами».

Окончательное решение о допуске принималось на уровне отдельных федераций. Три из четырех не одобрили участие россиян, хоккейная федерация дала разрешение слишком поздно. Однако Москва смогла оспорить решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, пишет ВВС.

В знак протеста церемонию открытия бойкотировали 7 делегаций — Украины, Польши, Чехии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы. Кроме того, «по техническим причинам» на открытие также не пришли сборные Великобритании, Франции, Канады и ФРГ. Флаги этих 11 стран вынесли волонтеры, сами спортсмены на стадионе не появились.

Паралимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 15 марта.

Темы

Санкции против РоссииМоскваИталияПаралимпийские игрыBBCФРГ

Другие сейчас читают