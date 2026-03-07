ВИДЕО: на открытии Паралимпийских игр впервые с 2014 года пронесли флаг России
В Милане и Кортине-д'Ампеццо 6 марта открылись XIV Зимние Паралимпийские игры. В них впервые за 12 лет участвовала сборная России, статус которой, несмотря на протесты многих стран, в том числе и Латвии, в сентябре полностью восстановил Международный паралимпийский комитет.
Всего к играм допустили шестерых россиян. В церемонии открытия участвовали президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, лыжница Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, а также пресс-атташе команды Екатерина Пронина.
В социальных сетях уже появились комментарии — люди возмущены тем, что, несмотря на протесты и общественное негодование, такое решение не было отменено. Многие пишут, что это действительно печально и наводит на мысль, что «Олимпийский комитет контролируется олигархами».
Russian athletes are competing in the Paralympic Games under their national symbols for the first time since 2014.— Никола Миковић / Nikola Mikovic (@nikola_mikovic) March 6, 2026
What did the Kremlin do to secure this?
Significantly reduce its strikes on Ukraine while the US remains preoccupied with Iran? Or something else? pic.twitter.com/d2RsKUVxfy
Окончательное решение о допуске принималось на уровне отдельных федераций. Три из четырех не одобрили участие россиян, хоккейная федерация дала разрешение слишком поздно. Однако Москва смогла оспорить решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, пишет ВВС.
В знак протеста церемонию открытия бойкотировали 7 делегаций — Украины, Польши, Чехии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы. Кроме того, «по техническим причинам» на открытие также не пришли сборные Великобритании, Франции, Канады и ФРГ. Флаги этих 11 стран вынесли волонтеры, сами спортсмены на стадионе не появились.
Паралимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 15 марта.