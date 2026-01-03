В Латвии ликвидирована компания, представлявшая когда-то знаменитый на весь мир бренд

В отчете компании за 2024 год указано, что Ericsson Latvia изменила свою бизнес модель, перейдя с потокового рынка на прямой рынок. После принятия этого решения у Ericsson Latvia больше не осталось активной деятельности на местном уровне, что лишило компанию источников дохода. В результате изменения бизнес модели Ericsson Latvia получила компенсацию в размере 87 000 евро, которая отражена в отчете о прибылях и убытках в статье «Прочие результаты хозяйственной деятельности».