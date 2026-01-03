В Латвии ликвидирована компания, представлявшая когда-то знаменитый на весь мир бренд
Ликвидирована технологическая компания Ericsson Latvia, свидетельствует информация базы данных Firmas.lv. Решение о ликвидации компании было принято 3 июля этого года, процесс ликвидации начался 16 июля и был завершен 23 декабря.
В отчете компании за 2024 год указано, что Ericsson Latvia изменила свою бизнес модель, перейдя с потокового рынка на прямой рынок. После принятия этого решения у Ericsson Latvia больше не осталось активной деятельности на местном уровне, что лишило компанию источников дохода. В результате изменения бизнес модели Ericsson Latvia получила компенсацию в размере 87 000 евро, которая отражена в отчете о прибылях и убытках в статье «Прочие результаты хозяйственной деятельности».
В 2024 году оборот Ericsson Latvia составил 139 445 евро, что на 93,5% меньше, чем годом ранее, при этом прибыль компании выросла на 23,3% и достигла 101 626 евро. Компания была зарегистрирована в 1998 году, а единственным владельцем Ericsson Latvia являлась шведская компания Telefonaktiebolaget L M Ericsson.
В 1990-х годах мобильные телефоны марки Ericsson были популярны во всем мире, включая Латвию. В 2000 году Ericsson был третьим мировым производителем сотовых телефонов, уступая лишь финской Nokia и американской Motorola.