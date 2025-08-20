Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми переезжают в 8-комнатный особняк с бальным залом и теннисным кортом

Переезд в Forest Lodge — это не только вопрос пространства, но и создание долгосрочного семейного очага. Источник сообщил The Telegraph: «Это переезд на долгий срок. Семья намерена оставаться в новом доме после смены монарха». В отличие от королевы Елизаветы II, которая в основном проживала в Букингемском дворце во время своего правления, ожидается, что Уильям и Кейт будут использовать Букингемский дворец преимущественно как рабочий офис, а не как семейное жилище. Историк и королевский биограф Роберт Лейси отметил: «Его всегда рассматривали как офис. Думаю, как офис он был очень успешен... люди не живут в своём офисе».