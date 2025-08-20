Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми переезжают в 8-комнатный особняк с бальным залом и теннисным кортом
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети планируют переехать в просторное поместье Forest Lodge к концу 2025 года, что станет важным шагом в создании долгосрочного семейного очага и сохранении обычной жизни в условиях королевской семьи.
На этой неделе появилась новость о том, что принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей переедут в более просторное поместье Forest Lodge к концу 2025 года. Этот переезд знаменует собой значительное улучшение условий по сравнению с их нынешним жильём, ведь они променяют коттедж Аделаида, четырёхкомнатный дом на территории Виндзорского поместья, на 300-летний Forest Lodge с охранным статусом Grade II, расположенный в Виндзорском Большом парке. Восьмикомнатный особняк, который называют «домом навсегда» для семьи, оснащён бальным залом с люстрами, венецианскими окнами, теннисным кортом и обширной территорией, предоставляя достаточно пространства для пятерых членов семьи.
Переезд в Forest Lodge — это не только вопрос пространства, но и создание долгосрочного семейного очага. Источник сообщил The Telegraph: «Это переезд на долгий срок. Семья намерена оставаться в новом доме после смены монарха». В отличие от королевы Елизаветы II, которая в основном проживала в Букингемском дворце во время своего правления, ожидается, что Уильям и Кейт будут использовать Букингемский дворец преимущественно как рабочий офис, а не как семейное жилище. Историк и королевский биограф Роберт Лейси отметил: «Его всегда рассматривали как офис. Думаю, как офис он был очень успешен... люди не живут в своём офисе».
Переезд в Forest Lodge также повлёк за собой некоторые логистические изменения в окрестностях. Ранее этим летом двум семьям, проживавшим в коттеджах, переоборудованных из конюшен Forest Lodge и сдаваемых в аренду Crown Estate, было предложено освободить жильё, чтобы освободить место для королевской семьи. Сообщается, что арендаторы были удивлены таким требованием, но им предоставили аналогичное жильё в пределах обширного Виндзорского Большого парка площадью 4 800 акров. Источник объяснил: «Им сказали съехать... Они этого не ожидали. Эти дома очень близко к поместью, и королевская семья не захочет, чтобы там жили посторонние».
Несмотря на величие Forest Lodge, принц Уильям и принцесса Кэтрин стремятся сохранить простую и обычную семейную жизнь для своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. В настоящее время в коттедже Аделаида у семьи нет постоянного обслуживающего персонала, и так будет и в Forest Lodge. Королевский биограф Кэти Николл подчеркнула, что от детей ожидается участие в домашних делах в обмен на карманные деньги — помощь в накрытии на стол, уборке со стола и наведении порядка. «Они действительно выполняют простые обязанности, - сказала Николл. - Они гораздо более обычные, чем многие могли бы подумать».
Источник рассказал The Mirror: «Думаю, многих удивит, насколько обычная обстановка дома. Дети помогают накрывать на стол, убирать тарелки после еды и приводить в порядок. Нет никакого особого отношения».
Такой подход отражает желание Уильяма и Кейт воспитывать нормальный, счастливый и обычный семейный образ жизни, даже в уникальных условиях королевской жизни.
Переезд в Forest Lodge также символизирует новый этап для семьи. Четырёхкомнатный коттедж Аделаида был их домом в сложный период, связанный со смертью королевы Елизаветы II и проблемами со здоровьем как короля Чарльза, так и Кейт Миддлтон. Королевские инсайдеры описывают Forest Lodge как способ оставить позади болезненные воспоминания и начать новую главу.