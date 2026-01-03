Служить и защищать: Госполиция Латвии объявила набор инспекторов с зарплатой до 1784 евро
Государственная полиция объявила набор инспекторов в разных регионах Латвии, предлагая зарплату до 1784 евро и трёхмесячное обучение для кандидатов без опыта службы. Требуются специалисты реагирования, превенции и оперативной деятельности.
Государственная полиция ищет инспекторов различных подразделений, обещая зарплату до 1784 евро до уплаты налогов, при этом будущим стражам порядка, например тайным оперативным сотрудникам, необходимо будет пройти лишь трехмесячное обучение в Полицейском колледже, выяснило агентство LETA в полиции.
Инспекторы требуются в разных регионах Латвии — в Кулдиге, Талси, Салдусе, Вентспилсе, Юрмале, Риге и Олайне. Полиции нужны инспекторы в подразделении реагирования, группе расследования административных правонарушений, подразделении превенции и в оперативной деятельности.
Например, инспектору подразделения реагирования предусмотрена зарплата от 1480 до 1610 евро до уплаты налогов. Кроме того, размер вознаграждения может меняться с учетом индивидуальных критериев кандидата. Также такому инспектору обещана доплата в размере 300 евро за выполнение определенных функций и задач.
Кандидаты должны иметь профессиональное высшее образование первого уровня — в области права, гражданской и военной защиты, коммерческих наук и администрирования, социальных и поведенческих наук или информатики. Также требуется водительское удостоверение категории B.
Кандидатам, которые ранее не проходили службу в учреждениях системы Министерства внутренних дел или Управлении мест заключения, предстоят курсы профессионального повышения квалификации продолжительностью три месяца в Риге, в Колледже Государственной полиции, ориентировочно в марте этого года.
Основные должностные обязанности будут заключаться в реагировании на информацию о преступлении или другом правонарушении, выезде на место происшествия. Также потребуется осуществлять патрулирование и необходимые меры безопасности для предотвращения и выявления правонарушений, задержания нарушителей, пресечения несанкционированных мероприятий и беспорядков. Инспекторы также должны уметь проводить ведомственные проверки, а при выявлении преступления — начинать уголовный процесс и осуществлять первоначальные следственные действия.
Кроме того, инспекторам предстоит проводить проверки на состояние алкогольного и иного опьянения, регулировать движение транспортных средств и пешеходов.
В свою очередь, инспектору подразделения превенции обещана зарплата в размере от 1591 до 1621 евро. Такой инспектор должен уметь выявлять и изучать места повышенного риска, реализовывать превентивные мероприятия в рискованных средах и в отношении лиц группы риска, начинать и проводить ведомственные проверки, а также рассматривать заявления физических и юридических лиц.
Инспектору бюро криминальной полиции в оперативной деятельности обещана зарплата до 1784 евро до уплаты налогов. Этим полицейским, которые в повседневной работе выполняют особо секретные задания, также необходимо профессиональное высшее образование первого уровня в области права, гражданской и военной защиты, коммерческих наук и администрирования, социальных и поведенческих наук или информатики.
Прием заявок предусмотрен до конца января.