Служить и защищать: Госполиция Латвии объявила набор инспекторов с зарплатой до 1784 евро

Основные должностные обязанности будут заключаться в реагировании на информацию о преступлении или другом правонарушении, выезде на место происшествия. Также потребуется осуществлять патрулирование и необходимые меры безопасности для предотвращения и выявления правонарушений, задержания нарушителей, пресечения несанкционированных мероприятий и беспорядков. Инспекторы также должны уметь проводить ведомственные проверки, а при выявлении преступления — начинать уголовный процесс и осуществлять первоначальные следственные действия.