Латвийцы требуют восстановить вещание русскоязычного Latvijas Radio 4 - инициатива набирает обороты
На портале manabalss.lv уже собрано более 3000 подписей за восстановление работы закрытого 1 января Latvijas Radio 4. Авторы инициативы считают, что прекращение линейного эфира ограничивает доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии.
На портале общественных инициатив manabalss.lv собрано около 3200 подписей за восстановление радиовещания программы Latvijas Radio 4 – Doma laukums (LR4). Инициативу, предназначенную для подачи в Сейм и Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP), 20 декабря прошлого года создала Светлана Бритущенко. Она считает, что решение о прекращении лицензии на вещание существенно ограничит доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии, особенно для сениоров, жителей регионов, людей без стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств.
По мнению Бритущенко, прекращение линейного вещания LR4 в FM-диапазоне снижает доступность общественного медиа, разнообразие мнений в информационном пространстве Латвии и также ослабит общественную сплоченность. В инициативе подчеркивается, что это является утратой для латвийского медиального и культурного наследия.
Она также считает, что такое решение не соответствует цели, установленной в Законе об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении, а именно обеспечению отражения разнообразия общества и равного доступа к информации для всех жителей Латвии.
Инициатива призывает восстановить линейное вещание LR4 на FM-частотах и после 2025 года, одновременно продолжая и развивая цифровую доступность канала.
Ранее сообщалось, что с 1 января лицензия на вещание LR4 была аннулирована. Последним днем вещания LR4 стало 31 декабря. Также сообщалось, что SEPLP утвердила разработанные правлением Латвийского общественного медиа (LSM) стратегические приоритеты на 2026–2029 годы, которые, среди прочего, предусматривают структурные изменения для LR4 на русском языке и существование в нынешнем формате, то есть в линейном вещании, до конца 2025 года.