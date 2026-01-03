Латвийцы требуют восстановить вещание русскоязычного Latvijas Radio 4 - инициатива набирает обороты

На портале общественных инициатив manabalss.lv собрано около 3200 подписей за восстановление радиовещания программы Latvijas Radio 4 – Doma laukums (LR4). Инициативу, предназначенную для подачи в Сейм и Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP), 20 декабря прошлого года создала Светлана Бритущенко. Она считает, что решение о прекращении лицензии на вещание существенно ограничит доступ к общественному медиа для тысяч жителей Латвии, особенно для сениоров, жителей регионов, людей без стабильного доступа к интернету, а также представителей национальных меньшинств.