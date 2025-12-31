Русскоязычная станция Latvijas Radio 4 прекращает линейное вещание: лицензия истекает сегодня
Сегодня истекает лицензия на вещание «Latvijas Radio 4 — Домская площадь» (LR4), и с 2026 года радиопрограмма прекратит работу в нынешнем формате. Решение связано со стратегическими изменениями LSM, которые предусматривают трансформацию русскоязычного контента.
Решение аннулировать лицензию на вещание LR4 с 1 января 2026 года NEPLP принял после обращения Латвийского общественного медиа (LSM) 3 декабря прошлого года.
Ранее сообщалось, что Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) утвердил разработанные правлением LSM стратегические приоритеты на 2026–2029 годы, которые, среди прочего, предусматривают, что LR4 на русском языке претерпит структурные изменения и в существующем формате, то есть в линейном вещании, будет существовать лишь до конца текущего года.
Также сообщалось, что LSM разработал среднесрочные стратегические приоритеты деятельности на 2026–2029 годы.
В начале апреля 2024 года было начато объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения путем слияния двух государственных предприятий для создания LSM, который начал работу 1 января 2025 года.