Русскоязычная станция Latvijas Radio 4 прекращает линейное вещание: лицензия истекает сегодня

Ранее сообщалось, что Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) утвердил разработанные правлением LSM стратегические приоритеты на 2026–2029 годы, которые, среди прочего, предусматривают, что LR4 на русском языке претерпит структурные изменения и в существующем формате, то есть в линейном вещании, будет существовать лишь до конца текущего года.