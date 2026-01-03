Евродепутат: после задержания Мадуро Россия получает "оправдание" для силовых действий
Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт считает, что задержание Николаса Мадуро усиливает маргинализацию международных организаций и поощряет авторитарные режимы к силовым действиям.
Задержанием лидера Венесуэлы Николаса Мадуро администрация США продолжила маргинализацию международных организаций и поощрила жесткие режимы к использованию той же тактики, считает заместитель председателя комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт.
"Я наблюдаю за событиями в Венесуэле из другой южноамериканской страны — Перу. Вторжение США в Венесуэлу и доставка ее президента Мадуро с супругой в США для суда вселяют в венесуэльскую оппозицию надежду на перемены, еще больше маргинализируют такие международные организации, как ООН, и международное право, а также укрепляют понимание того, что в международных отношениях главную роль играет сила, — написал Паэт в социальных сетях. — Россия теряет одного из своих союзников в Южной Америке, но в то же время получает весомое оправдание для того, чтобы действовать где-то еще так же, как США сейчас действуют в Венесуэле. То же самое касается Китая и некоторых других режимов. И это все более опасное развитие событий".
По словам Паэта, за происходящим в Венесуэле с особой тревогой наблюдают режимы Никарагуа и Кубы, которые были близки к прежнему режиму Венесуэлы. "Надеюсь, по крайней мере народ Венесуэлы скоро сможет вздохнуть свободнее. Мир же погружается во все большую напряженность и непредсказуемость", — констатировал Паэт.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Николас Мадуро "вскоре столкнется со всей мощью американского правосудия на американской земле в американских судах". Бонди поблагодарила президента США Дональд Трамп и вооруженные силы США, которые, по ее словам, «провели невероятную и крайне успешную операцию по захвату двух предполагаемых международных нарко-торговцев», имея в виду Мадуро и его супругу.