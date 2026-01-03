Евродепутат: после задержания Мадуро Россия получает "оправдание" для силовых действий

"Я наблюдаю за событиями в Венесуэле из другой южноамериканской страны — Перу. Вторжение США в Венесуэлу и доставка ее президента Мадуро с супругой в США для суда вселяют в венесуэльскую оппозицию надежду на перемены, еще больше маргинализируют такие международные организации, как ООН, и международное право, а также укрепляют понимание того, что в международных отношениях главную роль играет сила, — написал Паэт в социальных сетях. — Россия теряет одного из своих союзников в Южной Америке, но в то же время получает весомое оправдание для того, чтобы действовать где-то еще так же, как США сейчас действуют в Венесуэле. То же самое касается Китая и некоторых других режимов. И это все более опасное развитие событий".