Морозы вернутся в воскресенье: синоптики предупреждают о снегопадах
В ночь на воскресенье в Латвию вернутся морозы и снег. По прогнозам синоптиков, местами ожидаются более интенсивные осадки, а температура опустится до –7 градусов.
Ночью погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидается небольшой снег, на юго-западе облака принесут сильный снег, снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра. На побережье будет дуть слабый или умеренный южный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...-7 градусов, на побережье будет немного теплее - 0...-3 градуса.
В Риге небо затянут облака, временами будет идти снег. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, температура воздуха опустится до -2...-3 градусов.
В воскресенье ожидается облачная погода, местами сквозь облака проглянет солнце, во многих районах временами пойдет снег. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит -1...-5 градусов, на побережье около 0.
В Риге будет преимущественно облачная погода, временами ожидается снег. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, максимальная температура составит -1...-2 градуса.