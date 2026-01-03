Морозы вернутся в воскресенье: синоптики предупреждают о снегопадах

Ночью погода будет преимущественно облачной, во многих местах ожидается небольшой снег, на юго-западе облака принесут сильный снег, снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра. На побережье будет дуть слабый или умеренный южный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...-7 градусов, на побережье будет немного теплее - 0...-3 градуса.