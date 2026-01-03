Китайцев подталкивают к размножению: в стране ввели налог на средства контрацепции
Китай с 1 января отменил действовавшее почти три десятилетия налоговое освобождение для противозачаточных препаратов и средств контрацепции, предприняв новые шаги для стимулирования падающей рождаемости, сообщает Reuters.
Презервативы и противозачаточные таблетки теперь облагаются налогом на добавленную стоимость в размере 13%, что является стандартной ставкой для большинства потребительских товаров.
Этот шаг предпринимается на фоне усилий Пекина по повышению рождаемости во второй по величине экономике мира. Население Китая сократилось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится.
В прошлом году Китай освободил субсидии на уход за детьми от подоходного налога и ввел ежегодное пособие на уход за детьми, продолжив серию так называемых мер, дружественных к рождаемости, начатых в 2024 году. Среди них были, в частности, призывы к колледжам и университетам внедрять «образование о любви», чтобы в позитивном свете представлять брак, любовь, рождение детей и семью.
Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий в результате политики одного ребенка, действовавшей с 1980 по 2015 год, а также быстрого процесса урбанизации.
Высокая стоимость ухода за детьми и образования, неопределенность на рынке труда и замедление экономики также отваживают многих молодых китайцев от вступления в брак и создания семьи.