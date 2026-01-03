Китайцев подталкивают к размножению: в стране ввели налог на средства контрацепции

В прошлом году Китай освободил субсидии на уход за детьми от подоходного налога и ввел ежегодное пособие на уход за детьми, продолжив серию так называемых мер, дружественных к рождаемости, начатых в 2024 году. Среди них были, в частности, призывы к колледжам и университетам внедрять «образование о любви», чтобы в позитивном свете представлять брак, любовь, рождение детей и семью.