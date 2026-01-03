ВИДЕО: коктейль с жидким азотом отправил гостя корпоратива в реанимацию с разрывом желудка
В конце декабря в Москве произошел резонансный инцидент во время новогоднего корпоратива, который закончился экстренной госпитализацией одного из гостей - мужчине стало плохо после употребления коктейля с жидким азотом.
Как сообщает Telegram-канал Baza, на мероприятии шеф-повар устроил для гостей крио-шоу — популярный формат, при котором для эффектной подачи напитков используется жидкий азот. Это вещество применяют для быстрой заморозки или охлаждения ингредиентов: при нагревании до комнатной температуры азот быстро испаряется, создавая густой «туман».
Ключевое правило таких шоу — напиток можно пить только после полного испарения жидкого азота. Однако, по данным Baza, сотрудник студии не предупредил об этом гостей. Более того, одному из участников мероприятия предложили выпить коктейль сразу после добавления дымящейся жидкости.
Мужчине разорвало желудок после выпитого коктейля с жидким азотом на корпоративе— Don Pu (@brazzers_don) December 24, 2025
После употребления напитка мужчине моментально стало плохо — у него разорвался желудок.
Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию, где ему провели операцию по ушиванию органа. pic.twitter.com/bwLvtIDbjv
На опубликованных кадрах видно, как мужчина берет бумажный стаканчик, в который из колбы с толстыми стенками наливают жидкость с активным испарением. На вопрос, что делать дальше, ему отвечают: «Пить». Мужчина делает глоток, после чего сразу начинает задыхаться, хватается сначала за горло, затем за живот и сгибается от боли. Присутствующие поначалу смеются, не осознавая серьезности происходящего.
По информации Baza, пострадавшего срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали химический ожог и разрыв стенки желудка. Мужчине провели экстренную операцию, ушив поврежденный орган. Из-за сильной внутренней кровопотери такие травмы смертельно опасны без немедленной медицинской помощи. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное, он находится в сознании.
Споры экспертов: мог ли азот разорвать желудок
Инцидент вызвал дискуссию среди специалистов. Доктор химических наук в комментарии для СМИ усомнился в том, что именно жидкий азот мог напрямую привести к разрыву желудка.
По его словам, жидкий азот сам по себе широко применяется как хладагент — в промышленности, косметологии, медицине и на мероприятиях для создания эффектного тумана. Однако при неправильном обращении он опасен. Азот при испарении резко увеличивается в объеме и может вытеснять кислород, вызывая удушье.
Эксперт отметил, что если бы человек действительно выпил значительное количество жидкого азота, то он получил бы тяжелейшие обморожения и ожоги ротовой полости и пищевода еще до попадания вещества в желудок. «Накопить его в желудке в таком объеме, чтобы произошел разрыв, практически невозможно — человек не дожил бы до этого момента», — подчеркнул Поваров, призвав детально разобраться в технологии приготовления напитка.