ВИДЕО: коктейль с жидким азотом отправил гостя корпоратива в реанимацию с разрывом желудка

Эксперт отметил, что если бы человек действительно выпил значительное количество жидкого азота, то он получил бы тяжелейшие обморожения и ожоги ротовой полости и пищевода еще до попадания вещества в желудок. «Накопить его в желудке в таком объеме, чтобы произошел разрыв, практически невозможно — человек не дожил бы до этого момента», — подчеркнул Поваров, призвав детально разобраться в технологии приготовления напитка.