Уступите лыжню! В столичном парке Узварас открылась лыжная трасса

В столице открыли лыжную трассу.
В парке Узварас в Риге открылась лыжная трасса на естественном снегу. Работает и пункт проката.

В рижском парке Узварас открылась лыжная трасса, сообщили в Рижской думе. Также открыт пункт проката лыжного снаряжения. Прокат инвентаря работает с 10 утра до 21 часа.

Лыжная трасса будет открыта каждый день, пока это позволяет погода.

Как сообщили в соцсетях Rīgas sporta un atpūtas parki, лыжная трасса в парке Узварас подготовлена на естественном снегу.

