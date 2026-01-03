В столице открыли лыжную трассу.
В Латвии
Сегодня 16:04
Уступите лыжню! В столичном парке Узварас открылась лыжная трасса
В парке Узварас в Риге открылась лыжная трасса на естественном снегу. Работает и пункт проката.
В рижском парке Узварас открылась лыжная трасса, сообщили в Рижской думе. Также открыт пункт проката лыжного снаряжения. Прокат инвентаря работает с 10 утра до 21 часа.
Лыжная трасса будет открыта каждый день, пока это позволяет погода.
Как сообщили в соцсетях Rīgas sporta un atpūtas parki, лыжная трасса в парке Узварас подготовлена на естественном снегу.