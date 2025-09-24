ФОТО: принцесса Кэтрин в наряде в стиле принцессы Дианы и принц Уильям вернулись в Саутпорт после страшной трагедии

Для сообщества визит стал глубоко трогательным. Родители и учителя называли присутствие королевской четы «искренне утешительным». Это был их второй визит: впервые они приезжали в октябре 2024 года, вскоре после атаки и незадолго после завершения Кейт курса химиотерапии. Тогда они встретились с семьями погибших, преподавательницей танцев Лианн Лукас и спасателями, которые пытались спасти жертв. Кроме того, принцесса Кэтрин пригласила детей-выживших и их семьи на своё ежегодное рождественское богослужение в Вестминстерском аббатстве.