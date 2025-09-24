Принцесса Кэтрин и принц Уильям в Саутпорте (23.09.25)
Принцесса Кэтрин и принц Уильям вновь посетили Саутпорт, чтобы поддержать семьи и школьников, пострадавших в результате трагической ножевой атаки в ...
ФОТО: принцесса Кэтрин в наряде в стиле принцессы Дианы и принц Уильям вернулись в Саутпорт после страшной трагедии
Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц и принцесса Уэльские, продолжили оказывать поддержку семьям и школьникам, пострадавшим от трагической атаки с ножом на танцевальном занятии в стиле Тейлор Свифт в Саутпорте, Англия. 23 сентября 2025 года королевская чета совершила необъявленный визит в местное сообщество — это их второй визит после ужасных событий июля 2024 года, когда три девочки — 6-летняя Биби Кинг, 7-летняя Элси Дот Станкомб и 9-летняя Алиса да Сильва Агиар — были смертельно ранены ножом.
Визит начался в начальной и младшей школах на Фарнборо-роуд, где училась Элси Дот Станкомб. Там Уильям и Кейт встретились с учителями, чтобы обсудить, какое влияние трагедия оказала на школьное сообщество, а также какие меры поддержки продолжают оказываться ученикам, сотрудникам и семьям. Королевская чета также встретилась наедине с семьей Элси, выразив личные соболезнования и солидарность.
После этого принц и принцесса посетили начальную школу Чёрчтаун, где пообщались с родителями Биби Кинг и Элис да Силвы Агиар. Во время визита им показали художественный проект, созданный одноклассниками Элис, в котором были отражены их переживания, скорбь и надежда на будущее.
Значительная часть визита была посвящена новому мемориальному игровому пространству в школе на Фарнборо-роуд, созданному в память о Биби и Элси. В нём оборудованы сцена, внутренняя и уличная библиотека, игровая зона, лазалка и велотрек для младших школьников. Оно стало местом для тихих раздумий и радостных игр, символом стойкости и решимости сообщества исцеляться и двигаться вперёд. Оставшиеся средства от сбора пожертвований пошли на поддержку местных благотворительных организаций, созданных в честь девочек: фонда Alice’s WonderDance, проекта Bebe’s Hive и инициативы Elsie’s Story, которые помогают сообществу восстанавливаться.
На торжественном открытии игровой площадки принц Уильям выступил с речью, подчеркнув гордость за единство и силу местных жителей:
«Эта площадка — символ того, как сообщество объединилось, чтобы создать позитивное место для детей этой школы, символ памяти и стойкости, свидетельство того, что любовь всегда побеждает трагедию».
Он отметил, что родители девочек продолжают жить с тяжёлым горем, но проявляют удивительное мужество и создают значимое наследие для своих дочерей: «Вы — родители, объединённые скорбью. Вам пришлось столкнуться с ужасом, но вы идёте дальше с достоинством и стойкостью, создавая удивительное наследие для своих девочек. Мы всегда будем рядом, чтобы поддержать вас».
В заключение Уильям обратился ко всем пострадавшим с посланием надежды и доброты: «Вы никогда не будете забыты. Радуйтесь этой площадке. Будьте смелыми, будьте радостными и будьте добрыми».
Кейт Миддлтон, одетая в серое пальто и брюки с розовой блузкой с бантом, напомнившей стиль принцессы Дианы, тепло пообщалась с детьми. Она похвалила их усилия по сбору средств и помощь сообществу: «Я очень впечатлена вами — всей той работой, которую вы проделали. Это замечательно — учиться собирать деньги, чтобы помогать другим. Продолжайте в том же духе, и спасибо вам».
Её наряд имел и личный подтекст: пальто оказалось марки Jigsaw — той самой компании, где Кейт работала после окончания Университета Сент-Эндрюс в 2006 году.
Для сообщества визит стал глубоко трогательным. Родители и учителя называли присутствие королевской четы «искренне утешительным». Это был их второй визит: впервые они приезжали в октябре 2024 года, вскоре после атаки и незадолго после завершения Кейт курса химиотерапии. Тогда они встретились с семьями погибших, преподавательницей танцев Лианн Лукас и спасателями, которые пытались спасти жертв. Кроме того, принцесса Кэтрин пригласила детей-выживших и их семьи на своё ежегодное рождественское богослужение в Вестминстерском аббатстве.
Нападение в Саутпорте потрясло страну. В январе 2025 года 18-летний Аксель Рудакубана был приговорён к пожизненному заключению с минимальным сроком 52 года после признания в убийстве. Суд охарактеризовал атаку как «садистскую», «шокирующую» и «абсолютное зло». Помимо трёх погибших девочек, серьёзные травмы получили ещё восемь детей и двое взрослых, включая Лианн Лукас и бизнесмена Джонатана Хейса, который попытался вмешаться.
С самого начала принц и принцесса Уэльские выражали сочувствие и поддержку. Вскоре после нападения они сделали заявление: «Как родители, мы не можем даже представить, что переживают семьи, друзья и близкие погибших и пострадавших в Саутпорте сегодня».