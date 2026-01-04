В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден кабель: подозреваемое судно установлено

Сегодня вечером сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве со Службой береговой охраны и другими подразделениями МВД поднялись на борт подозреваемого судна, которое сейчас находится в Лиепайском порту. Судно или его экипаж не задержаны. Они сотрудничают с полицией, продолжается активная работа по выяснению обстоятельств произошедшего, отметила Гравите.