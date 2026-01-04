В Балтийском море недалеко от Лиепаи поврежден кабель: подозреваемое судно установлено
В Балтийском море недалеко от Лиепаи на этой неделе был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи)-Лиепая. Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс и идентифицировала судно, подозреваемое в причастности к инциденту. Повреждение кабеля связи не повлияло на потребителей ни в Латвии, ни в Литве.
Руководитель отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите сообщила агентству LETA, что информацию о повреждении принадлежащего частной компании волоконно-оптического кабеля латвийские службы получили из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.
По словам Гравите, установлено, что возможным виновником является судно, которое, согласно проанализированной информации Службы береговой охраны Национальных вооруженных сил, сначала прошло над неактивным кабелем, а затем изменило курс в сторону активного — уже поврежденного — кабеля.
Сегодня вечером сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве со Службой береговой охраны и другими подразделениями МВД поднялись на борт подозреваемого судна, которое сейчас находится в Лиепайском порту. Судно или его экипаж не задержаны. Они сотрудничают с полицией, продолжается активная работа по выяснению обстоятельств произошедшего, отметила Гравите.
В связи с инцидентом Государственная полиция возбудила уголовный процесс по части первой статьи 187 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение провода публичной сети электронных коммуникаций либо ее оборудования.
Расследование ведется совместно с прокуратурой. Его проводит Управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.
Литовский Национальный центр управления кризисами (NKVC) сообщил, что с раннего утра субботы литовские учреждения поддерживают тесный контакт с латвийскими службами в связи с инцидентом.
«Пока идет расследование, преждевременно делать выводы или спекулировать о происхождении повреждения кабеля; ожидается официальная информация от латвийских должностных лиц и оператора кабеля», — заявили в NKVC.
Публично доступная информация свидетельствует, что кабель Паланга (Швянтойи)-Лиепая действует с 1995 года, а его владельцем является телекоммуникационный оператор Arelion, принадлежащий компании Polhem Infra, управляемой шведскими пенсионными фондами. Этой компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.