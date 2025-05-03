Маленькой принцессе уже 10! Кейт Миддлтон поделилась трогательным фото в день рождения Шарлотты

Принц и принцесса Уэльские ежегодно публикуют новый портрет каждого из своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в день их рождения. Эта традиция началась еще тогда, когда старшему сыну Джорджу, которому сейчас 11 лет, было всего несколько месяцев — как способ поблагодарить всех, кто присылает поздравления в эти особенные дни.