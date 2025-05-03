Маленькой принцессе уже 10! Кейт Миддлтон поделилась трогательным фото в день рождения Шарлотты
2 мая принцесса Шарлотта, которая занимает третье место в линии наследования британского престола, отметила важную дату — ей исполнилось 10 лет.
Родители Шарлотты, принц и принцесса Уэльские, поделились в Instagram новым, душевным снимком своей дочери, сделанным самой Кэтрин специально к этому особому дню.
На красивом фото Шарлотта запечатлена сидящей на фоне сельского пейзажа, в камуфляжной куртке и с рюкзаком за плечами, широко улыбаясь в камеру. «С днём рождения, принцесса Шарлотта!» — гласит подпись под фото от имени Кэтрин и Уильяма.
Принц и принцесса Уэльские ежегодно публикуют новый портрет каждого из своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в день их рождения. Эта традиция началась еще тогда, когда старшему сыну Джорджу, которому сейчас 11 лет, было всего несколько месяцев — как способ поблагодарить всех, кто присылает поздравления в эти особенные дни.
Совсем недавно, 23 апреля, в честь 7-летия младшего сына Луи была опубликована фотография, сделанная фотографом Джошем Шинером: на ней улыбающийся Луи позировал, несмотря на отсутствие передних зубов.