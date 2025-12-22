Латвия не будет принимать мигрантов по механизму солидарности ЕС: что предложит вместо этого

В ноябре этого года Европейская комиссия представила доклад о прогнозах миграции на 2026 год и распределении государств ЕС по категориям в зависимости от миграционного давления. Первоначально Латвия вместе с Литвой и другими странами была отнесена к группе стран "с риском миграционного давления", что предусматривает приоритетный доступ к поддержке, предоставляемой агентствами ЕС.