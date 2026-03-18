Латвия готовит запрет российских товаров - пока с оглядкой на ЕС
Латвия готовит жесткий шаг — возможный запрет российских товаров. Но решение зависит не только от Риги: ключевую роль играет политика ЕС и последствия для экономики.
Вопрос запрета товаров российского происхождения в розничной торговле в Латвии в первую очередь связан с внешнеторговой политикой на уровне Европейского союза, сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, комментируя план прекращения экономических связей с Россией.
В министерстве отметили, что 11 марта получили поручение премьер-министра Эвики Силини до 31 марта 2026 года представить в Кабинет министров основанные на данных возможные правовые решения по запрету розничной торговли товарами российского происхождения в Латвии. Также предусмотрено оценить общую позицию ЕС и стран Балтии, а также возможное влияние такого запрета.
В Минэкономики подчеркнули, что в установленный срок проведут оценку и подготовят предложения в рамках своей компетенции, однако на данный момент не могут предоставить полноценный анализ конкретных решений, так как процесс еще продолжается.
Одновременно в ведомстве указали, что данный вопрос прежде всего относится к внешнеторговой политике ЕС, а не только к внутреннему регулированию торговли. Вопросы внешней торговли находятся в компетенции Министерства иностранных дел и рассматриваются в рамках общей торговой политики ЕС с учетом принципов единого рынка и свободного движения товаров. В выполнении задачи Министерство экономики будет сотрудничать с Министерством иностранных дел, Министерством земледелия и Министерством финансов.
Ранее сообщалось, что правление партии «Новое Единство» в начале марта приняло решение о необходимости на национальном уровне прекратить экономические связи с Россией до конца 2026 года. Планируется, что до конца марта профильные министерства разработают детальный анализ и план прекращения пассажирских перевозок и введения запрета на российские товары в розничной торговле.