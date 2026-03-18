По подозрению в сексуальном насилии в Латвии задержан "специалист по гипнозу" Андрис Медианс
В начале марта Государственная полиция задержала мужчину, который выдавал себя за опытного специалиста по гипнозу, предлагая лечение различных зависимостей, и совершал сексуальное насилие в отношении пациенток.
В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны три человека. Латвийское телевидение сообщает, что арестован Андрис Медианс.
9 января в Рижском Восточном управлении было начато уголовное дело по факту возможного сексуального насилия в отношении трех человек. В ходе расследования установлено, что мужчина практиковал нетрадиционные методы лечения — избавление от зависимостей с помощью гипноза. Он рекламировал себя как специалиста с более чем 20-летним опытом. Согласно материалам дела, услуги он оказывал на территории Старой Риги.
Подозреваемый заранее договаривался с клиентами о времени визита и оплате, после чего принимал их на консультации по избавлению от зависимостей. Установлено, что у него не было права заниматься подобной коммерческой деятельностью.
По данным досудебного расследования, мужчина, вероятно, против воли потерпевших, злоупотребляя доверием, совершал сексуальное насилие, удовлетворяя таким образом свои сексуальные потребности.
Следствие также выяснило, что за первичную консультацию и последующие сеансы гипноза он требовал 265 евро, принимая оплату наличными и не выдавая чек. В полицию обратились три человека, пострадавшие от его противоправных действий.
6 марта правоохранители задержали мужчину 1962 года рождения, а спустя два дня он был признан подозреваемым. По решению Рижского районного суда ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Полиция призывает откликнуться и других жителей, которые, возможно, пострадали от действий этого мужчины, по телефонам 25737717 или 112, либо написав на электронную почту: atis.cakarnis@riga.vp.gov.lv.
Ранее программа Латвийского телевидения «de facto» сообщала, что одна из женщин обратилась к Медиансу, который предлагал лечение различных зависимостей с помощью гипноза. По словам женщины, в конце консультации мужчина начал делать комплименты ее внешности и предложил «расслабляющий массаж» спины. Как утверждает заявительница, ей пришлось раздеться, после чего мужчина во время массажа прикасался к ней неприемлемым образом. В тот же вечер женщина обратилась в полицию с заявлением.
Имени этого мужчины нет в реестре медицинских работников, что означает отсутствие у него оснований использовать термин «лечение» или заниматься гипнозом в медицинских целях.
Сам мужчина в телефонном разговоре с журналистами отрицал как факт нежелательных прикосновений к женщинам, так и то, что в его услуги входил массаж.
Он также не ответил на вопросы о своем медицинском образовании и основаниях для оказания услуг по гипнозу и «лечению» зависимостей.