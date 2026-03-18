По подозрению в сексуальном насилии в Латвии задержан "специалист по гипнозу" Андрис Медианс

Ранее программа Латвийского телевидения «de facto» сообщала, что одна из женщин обратилась к Медиансу, который предлагал лечение различных зависимостей с помощью гипноза. По словам женщины, в конце консультации мужчина начал делать комплименты ее внешности и предложил «расслабляющий массаж» спины. Как утверждает заявительница, ей пришлось раздеться, после чего мужчина во время массажа прикасался к ней неприемлемым образом. В тот же вечер женщина обратилась в полицию с заявлением.