"Новое Единство" теряет влияние: как партии поделили сферы ответственности в будущем правительстве
Четыре партии, которые под руководством Андриса Кулбергса («Объединенный список», AS) пытаются сформировать новое правительство, распределили сферы ответственности. Конкретные имена кандидатов в министры будут названы завтра после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат на пост премьер-министра Кулбергс.
Планируется, что политики «Объединенного списка» в правительстве Кулбергса будут руководить Министерством финансов, Министерством юстиции, а также Министерством умного управления и регионального развития. Сейчас все эти министерства возглавляют заметные политики «Нового Единства» (JV).
Национальное объединение (NA) будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и Министерством климата и энергетики.
Союз зеленых и крестьян (ZZS) фактически сохранит нынешние позиции, потеряв руководство только Министерством климата и энергетики. Эта политическая сила сохранит пост председателя Сейма, а также будет руководить Министерством экономики, Министерством благосостояния и Министерством земледелия.
В свою очередь, «Новое Единство» сохранит в своем ведении только внешнеполитическое направление и сферу здравоохранения. Кроме того, партии придется взять на себя руководство Министерством обороны и Министерством сообщения — ведомствами, вокруг которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кулбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять прежний премьер Эвика Силиня (JV), которая в последнее время проявляла к этому интерес.
Кулбергс вновь подчеркнул, что времени на формирование правительства было мало и создать его было почти невозможно. Однако, по его словам, оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно.
Он рассказал, что к процессу подошли так, чтобы каждая политическая сила в правительстве получила равноценную ответственность и чтобы в его основу не была заложена внутренняя напряженность. По словам Кулбергса, в оставшиеся месяцы до выборов в Сейм правительству не нужны напряжение и интриги — и они не должны быть заложены уже в самих основах кабинета.
В ответ на вопрос, с каким из партнеров было сложнее всего договориться о распределении сфер ответственности, Кулбергс признал, что в эти дни напряжение было высоким и не обошлось без интриг.
«Считаю, что в один из моментов имело место некорректное поведение», — сказал Кулбергс, не раскрывая подробностей.
Он лишь отметил, что так продолжаться не должно.
На вопрос, почему руководство Министерством сообщения доверено «Новому Единству», а не «Объединенному списку», Кулбергс ответил, что никто другой не был настолько вовлечен в эту сферу — как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения принятия решений, — как «Новое Единство».
При этом он подчеркнул, что крупные проекты, такие как airBaltic и Rail Baltica, должны рассматриваться на уровне премьер-министра и всего правительства, а не оставаться в ведении только одного министерства, как это было до сих пор.
Кулбергс также заявил, что хочет внедрить «другую политическую культуру» в работе Кабинета министров.
Кулбергс снова назвал приоритетами нового правительства безопасность и проведение предстоящих выборов.
Ожидается, что завтра в полдень Кулбергс может назвать людей, которые займут конкретные министерские посты.
Кулбергс настаивает на том, чтобы декларация правительства была как можно короче. По его словам, бессмысленно включать в нее программу на четыре или пять лет — в ней должны быть элементарные, практически выполнимые дела, которые можно успеть сделать до выборов.
Ранее сообщалось, что после падения правительства Эвики Силини (JV) президент поручил формирование нового кабинета политику AS Кулбергсу, отведя на партийные переговоры чуть больше недели. Новое правительство намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV.
Ранее было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое служит основой для дальнейших переговоров о задачах. Одновременно стало известно, что посты могут распределяться по принципу равенства: каждой политической силе предлагается по четыре должности, включая пост премьер-министра и председателя Сейма.
В подписанном соглашении указано, что партнеры по коалиции в дальнейшем не будут выносить на рассмотрение вопросы, по которым не достигнуто единогласие всех участвующих сторон. Также они обязуются не поддерживать связанные с госбюджетом предложения без общей политической поддержки.
Укрепление безопасности определено как один из главных приоритетов. Партии обязались обеспечить полную поддержку службам обороны и внутренних дел, в том числе в вопросах укрепления границы, развития противовоздушной обороны, а также улучшения внутренней и внешней безопасности государства. Планируется развивать использование беспилотных технологий, совершенствовать систему гражданской защиты и улучшать защиту критической инфраструктуры в кризисных ситуациях. Также предусмотрены меры по усилению иммиграционного контроля и более строгому надзору за выдачей видов на жительство.
В соглашении указано, что правительство продолжит последовательную поддержку Украины и будет выступать за сохранение и усиление санкционной политики. При этом партнеры обязались не допускать отката от уже достигнутых стандартов в сфере прав человека, в том числе в борьбе с насилием и обеспечении гендерного равенства.
Еще одним приоритетным направлением названа борьба с коррупцией, картелями и экономическими преступлениями. В том числе планируется совершенствовать надзор за публичными закупками, шире использовать цифровые решения, а также укреплять безопасность избирательного процесса при более прямом участии главы правительства.
В экономической сфере предусмотрены меры по стабилизации бюджета, включая пересмотр государственных закупок, ограничение необоснованных премий и повышение прозрачности публичных финансов. Одновременно гарантируется финансирование обороны и предусматривается приоритетное увеличение финансирования здравоохранения с учетом возможностей бюджета.
В документ включено и управление крупными государственными проектами. В отношении Rail Baltica предусмотрена более тесная координация продвижения проекта на уровне премьер-министра, а по airBaltic до конца лета планируется оценить сценарии развития компании.
В социальной сфере акцент сделан на демографию и поддержку семей. Планируется развивать дружественную семьям среду и улучшать равный доступ детей к медицинской помощи. Одновременно предусмотрено постепенное введение базовой пенсии и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения.
Кроме того, правительство намерено активно отстаивать интересы Латвии на переговорах о многолетнем бюджете Европейского союза, уделяя особое внимание финансированию безопасности, сельского хозяйства, политики сплочения и реализации стратегически важных инфраструктурных проектов.