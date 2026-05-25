ВИДЕО: в Резекненском крае снова устроили безумные "Тракторные гонки"
Рев моторов, фонтаны грязи и десятки тракторов на одной трассе — в Резекненском крае снова прошли "Тракторные гонки", на которых фермеры превратили обычную сельхозтехнику в экстремальное шоу для тысяч зрителей.
В субботу, 23 мая, Гаркалне Резекненского края наполнилось ревом моторов, летящей грязью и овациями зрителей, поскольку в крае уже во второй раз прошли «Тракторные гонки».
На трассу соревнований выехали тракторы разных размеров, мощности и поколений, которым пришлось преодолевать сложные грязевые участки, крутые подъемы и испытания на выносливость. Зрители с восторгом следили за каждым заездом — не обошлось без впечатляющих маневров и брызг грязи по всей длине трассы.
Особое внимание привлекли азартные эстафеты и испытания на проходимость, в которых водители тракторов демонстрировали не только мощь техники, но и свое мастерство и смелость. Параллельно с соревнованиями проходили различные активности для семей и детей, а также ярмарка Пятидесятницы.
Событие вызвало восторг и среди жителей. «Настоящий фермер выживет в любых условиях», — отмечает Дзинтра. «Пока шеф в Малаге, работники дают газу по полной», — говорит Индарс. Кейта добавляет, что и возле Риги нужно что-то подобное. «Я и мой трактор точно бы участвовали», — отмечает женщина. А Айга с сожалением говорит, что узнает об интересных мероприятиях только тогда, когда они уже закончились.