Башни связи могут стать частью защиты Латвии: в стране тестируют автономную станцию с антидроновым потенциалом
В Латвии уже несколько месяцев тестируют автономную базовую станцию мобильной связи, которая почти не зависит от общей электросети и может сама вырабатывать до 95% необходимой энергии. В будущем такие башни могут стать не только опорой связи в кризисных ситуациях, но и частью системы безопасности — с сенсорами, камерами и антидроновыми решениями.
В сотрудничестве с партнерами из академической и промышленной среды поставщик электронных коммуникаций и услуг информационно-коммуникационных технологий Bite Latvija участвует в пилотном проекте автономной базовой станции мобильной связи. В его рамках уже третий месяц в Латвии тестируется способность станции работать почти полностью независимо от централизованного электроснабжения. Это подтверждает, что современная коммуникационная инфраструктура может стать важной опорой системы государственной безопасности и гражданской защиты, одновременно сохраняя устойчивость и технологическую эффективность.
Чтобы снизить зависимость от электросети и укрепить устойчивость связи в кризисных и чрезвычайных ситуациях, базовая станция разработана так, чтобы до 95% необходимой электроэнергии она могла производить самостоятельно, используя возобновляемые ресурсы — энергию ветра и солнца. В повседневном режиме такая станция практически не потребляет мощность подключения к электросети. Одновременно инфраструктура спроектирована как платформа для более широких решений в сфере безопасности: на ней можно будет размещать сенсоры, камеры, а также дроновые и антидроновые платформы.
Автономная базовая станция обозначает направление, в котором может развиваться критическая инфраструктура Латвии: как устойчивая, децентрализованная и адаптируемая система, которая служит не только для обеспечения связи, но и для нужд безопасности. С учетом последних событий, связанных с незаконной активностью дронов в Латвии, такая автономная и гибкая инфраструктура приобретает особое значение в контексте государственной безопасности.
«Автономная инфраструктура означает безопасность, которая работает даже тогда, когда другие системы уже не функционируют. Тестируя это решение в реальных условиях в течение нескольких месяцев, мы достигли поставленных показателей устойчивости и энергоэффективности. Используя возобновляемую энергию и уже существующие сети, мы можем создавать решения в сфере связи и безопасности, которые будут одновременно устойчивыми и экологичными», — подчеркивает генеральный директор Bite Latvija Миндаугас Ракаускас.
В более широком смысле автономные базовые станции могут стать основой экосистемы национального масштаба, в рамках которой к 2029 году может быть создана децентрализованная сеть из нескольких сотен башен нового поколения. На каждой из них можно было бы размещать оборудование всех операторов мобильной связи, а также сенсоры безопасности, камеры и в будущем — дроновые и антидроновые платформы. Такой подход позволил бы внедрять решения в сфере безопасности быстрее и эффективнее, не строя каждый элемент инфраструктуры с нуля.
Решение автономной базовой станции является практическим шагом в реализации инициативы Bite Latvija «Национальная сеть антидроновых сенсоров на базе операторов критической инфраструктуры». В ее основе — эффективное использование уже существующей инфраструктуры и скоординированное межведомственное сотрудничество.
На следующем этапе развития проекта Bite Latvija совместно с Латвийской ассоциацией телекоммуникаций и Латвийской федерацией индустрии безопасности и обороны (DAIF Latvija) будет продвигать более широкое вовлечение отрасли, приглашая других операторов участвовать в создании решений для автономной критической инфраструктуры. Особое значение такое сотрудничество имеет в регионах и приграничных территориях, где устойчивость инфраструктуры напрямую влияет как на доступность связи, так и на возможности в сфере безопасности.
В будущем сеть такого типа могла бы обеспечивать и другие важные для общества решения, в том числе национальный роуминг в чрезвычайных ситуациях, работу радиосвязи оперативных служб и безопасное управление воздушным пространством. Таким образом, автономные базовые станции — это не только инфраструктура связи, но и основа более широкой экосистемы безопасности, связности и инноваций, укрепляющей устойчивость Латвии как в повседневной жизни, так и в сложных ситуациях.