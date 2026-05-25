Сирень в Добеле (2026)
В Добеле начался один из самых красивых периодов года — цветение сирени в саду Института садоводства. В эти недели город ...
ФОТО: самый красивый период года! Добеле утопает в оттенках цветущей сирени
В Добеле начался один из самых красивых периодов года — цветение сирени в саду Института садоводства. В эти недели город традиционно становится местом притяжения для тех, кто хочет увидеть десятки оттенков сирени — от белого и нежно-розового до насыщенно-фиолетового.
Сиреневый сад Института садоводства в Добеле считается одной из самых значимых коллекций сирени в Европе. По данным Добельского самоуправления, на площади около 5 гектаров здесь растет более 300 сортов и гибридов сирени. В коллекции представлены сорта, созданные латвийскими селекционерами Петерисом Упитисом, Лаймонисом Карклиньшем и Сармите Страутиней, а также работы зарубежных селекционеров.
История сада тесно связана с Петерисом Упитисом — одним из самых известных латвийских садоводов и селекционеров. Именно он в 1957 году начал создавать в Добеле селекционный сад, который до сих пор в народе часто называют садом Упитиса. Сегодня его дело продолжают специалисты Института садоводства.
Сейчас, в период цветения, сад открыт для посетителей ежедневно. Институт сообщил, что с 18 мая и на все время цветения сирени сад, магазин, торговля саженцами и музей работают с 9:00 до 21:00. Входные билеты можно приобрести через приложение Mobilly или у входа в сад.
В Добеле уже многолюдно: посетители гуляют между цветущими кустами, фотографируются, рассматривают сорта сирени и отдыхают на территории сада. Особенно много внимания привлекают как классические сиреневые и фиолетовые кусты, так и белая сирень, которая на фоне зелени и синего неба выглядит особенно ярко.
Добельский сиреневый сад — не только место для прогулок, но и часть большого научного и культурного пространства. Институт садоводства занимается селекцией, исследованием плодовых культур и развитием садоводства, а сам сад во время цветения превращается в одну из главных весенних достопримечательностей региона.
При саде работает и Музей садоводства Петериса Упитиса. В нем можно больше узнать о личности селекционера, истории садоводства в Латвии и развитии Добельского сада, который за десятилетия стал одним из символов города.
Сирень цветет недолго, поэтому именно конец мая и начало июня обычно становятся самым популярным временем для поездки в Добеле. Тем, кто планирует визит, стоит следить за актуальной информацией Института садоводства: время работы в сезон может меняться в зависимости от хода цветения и потока посетителей.