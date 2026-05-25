Латвийских садоводов предупреждают - испанские слизни затаились и ждут подходящей погоды
Сухая весна создала опасную иллюзию: испанские слизни будто исчезли, но специалисты предупреждают — после первых дождей они могут вернуться тысячами и буквально захватить сады и дворы.
Хотя в этом году из-за сухой весны чужеродные слизни стали менее заметны в садах и на улицах, это не означает, что опасность миновала или что прошлая зима каким-то образом сократила их численность. Напротив — кажущееся затишье может создать ложное чувство безопасности.
Слизни просто спрятались в более влажных местах, и с наступлением дождливой погоды они могут быстро снова стать активными.
В отделе охраны природы Департамента окружающей среды пояснили, что прошлая зима не повлияла на численность испанских слизней. Они здесь уже очень хорошо адаптировались, и суровая зима может практически не повлиять на них.
«Природа приспособилась к зиме, и испанские слизни тоже обладают способностью к адаптации. Мороз им не вредит, если на земле есть снежный покров. В хороших укрытиях под снегом даже в холодный зимний день температура оставалась подходящей для слизней — около нуля. Особенно хорошо зимуют яйца, немного хуже — взрослые особи», — отмечают специалисты.
Тем не менее сухая весна не способствует распространению и активности слизней и может ограничить развитие новых особей из яиц.
Однако нельзя терять бдительность в борьбе с вредителями — в дождливую погоду они снова выйдут из укрытий. Когда они становятся активными, регулярный контроль и уничтожение наиболее эффективны ранним утром или вечером, а также после дождя.
Каждый слизень, который успеет отложить яйца в мае, к июлю может дать около 400 потомков. Если испанский слизень обнаружен и уничтожен на ранней стадии, шансы предотвратить летнюю вспышку роста численности значительно выше.