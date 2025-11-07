"Золушки в поисках слизней": рижане шутят о новых требованиях при сдаче листьев - что говорят в самоуправлении
Рижская дума с 1 по 30 ноября предлагает жителям возможность бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников, однако есть одно условие — в листьях не должно быть испанских слизней. Это требование изрядно позабавило многих жителей, и они отмечают, что им придётся превратиться в "Золушек XXI века".
В Риге стартовал приём осенних листьев с усиленным контролем на наличие испанских слизней. Горожане в соцсетях реагируют с иронией:
- «Разочарован, что не требуют сортировать листья по цвету!»,
- «Найденных слизней расстреляют публично».
- «Ого! А как же сортировать листья перед сдачей, если есть подозрение, что там могут быть слизни? Золушки XXI века будут вынимать их вручную».
- «Возможно, городские власти изобрели «детектор слизней», с помощью которого будут проверять мешки».
Некоторых же жителей волнует практическая сторона вопроса:
- «Что будет, если во время проверки обнаружат нарушение?»
- «А как быть с яйцами слизней? Придётся перебирать листья по одному?»
- «Думе следовало бы действовать наоборот: если они действительно беспокоятся о слизнях, то на этих пунктах приёма нужно использовать средства против вредителей — лимициды».
Рижская дума поясняет, как будет проходить контроль
«Учитывая стремительное распространение испанского слизня, самоуправление Риги ограничивает его распространение также и в процессе приёма осенних листьев», — пояснила представительница Рижской думы Иева Грисле порталу Jauns.lv. «На пунктах приёма осенних листьев будут присутствовать ответственные представители самоуправления, которые по возможности будут следить и координировать процесс», — добавила она.
«Если будут выявлены мешки с большим количеством вредителей, такие мешки не примут вместе с остальными, а отправят отдельным транспортом», — отметила Грисле.
«Чтобы сэкономить рабочее время сотрудников на пунктах приёма, просим жителей следить за содержимым мешков. Если при сборе листьев вы обнаружили испанского слизня, просим действовать так же, как и в частных владениях — уничтожить его, чтобы не допустить дальнейшего распространения», — говорится в обращении самоуправления.
Грисле подчеркнула, что «в борьбе с испанским слизнем должны участвовать все владельцы участков, где замечен вредитель, чтобы меры были эффективными». «Борьба с вредителем — трудоёмкий процесс, который нужно проводить каждый год регулярно. В борьбе используют и рекомендуют сочетать разные методы ограничения», — добавила она.