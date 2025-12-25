"Мама, я тебя застрелю..." Стоит ли разрешать ребенку играть с игрушечным оружием?

Миксонс указывает на важный нюанс — купить ребенку игрушечное оружие, но не разрешать целиться, это то же самое, что купить шведскую стенку, но запретить по ней лазить. «Родителям самим нужно понять, какие чувства у них вызывают эти игры. Если родитель, глядя на игрушечное оружие, испытывает страх, значит, он не может справиться с какими-то своими эмоциями. И это нормально. Один родитель считает, что ребенку обязательно нужна игрушечная кухня, другому такая покупка кажется совершенно бесполезной», — объясняет врач.