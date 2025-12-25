"Мама, я тебя застрелю..." Стоит ли разрешать ребенку играть с игрушечным оружием?
В мире, который сегодня так сильно жаждет мира, многие родители стараются учить своих детей эмпатии и сочувствию, говорят о том, сколько зла приносит война и как плохо причинять вред другому. Однако, несмотря на все разговоры, дети нередко выражают желание получить именно игрушечное оружие.
Заглянув в самые популярные магазины игрушек, приходится признать, что спрос на игрушечное оружие совершенно точно не снизился. Доступно все — начиная от охотничьих ружей и заканчивая арбалетами. И все это не только для мальчиков — можно купить и розовые пистолетики, и достойные принцесс мечи. Но стоит ли покупать такие вещи детям? Может ли это каким-либо образом повлиять на их отношение к насилию в будущем? На эти вопросы отвечает врач-психотерапевт Артур Миксонс.
Нет необходимости создавать стерильную среду
Психотерапевт уже в начале беседы советует не связывать эту тему напрямую с понятием насилия, поскольку речь идет об играх. Специалист призывает задуматься, зачем мы вообще покупаем детям игрушки.
«Покупая игрушки, мы помогаем познакомить ребенка с предметами и миром, а не показываем только стерильную среду. В дошкольном возрасте дети сталкиваются с различными играми. Им важно экспериментировать, проживать ситуации и свои ощущения», — поясняет Миксонс.
Даже так называемая игра в «войнушку» учит формированию команды, а также позволяет понять эмоции победы и поражения. Все это очень ценно усвоить.
«Игра с игрушечным оружием ни в коем случае не означает, что ребенок агрессивен. Агрессию можно проявлять и без него — например, ткнуть другого вилкой, что было бы даже хуже», — добавляет врач.
«Мама, я тебя сейчас застрелю!»
Собственным личным опытом с врачом поделилась и автор статьи. Когда ее дочери было около трех лет, крестные подарили девочке игрушечное охотничье ружье и каску. Девочка была в восторге от подарка и регулярно важно маршировала по дому в этом снаряжении. Хотя матери оружие не нравилось, она позволяла ребенку развлекаться.
Переломный момент наступил тогда, когда дочь, рассердившись на что-то, побежала за своим ружьем и заявила: «Я тебя сейчас застрелю!» Поддавшись эмоциям, мама конфисковала оружие и выбросила его в мусорный контейнер.
Выслушав эту историю, Артур Миксонс признает — очень многое зависит от родителей и их собственных эмоции. «Конечно, в таких ситуациях с ребенком нужно разговаривать. Объяснять, что у нас дома так не делают. Должны быть правила. Мы можем играть с пистолетиками, но делаем это в рамках игры», — подчеркивает психотерапевт.
Он проводит параллели с другими игрушками:«Мы ведь не позволяем ребенку, например, ездить игрушечной машинкой по настоящей улице. А если разрешаем играть на улице, то обычно объясняем правила и следим, соблюдаются ли они. То же самое и с этими игрушечным оружием».
Справляются ли родители со своими страхами?
Миксонс указывает на важный нюанс — купить ребенку игрушечное оружие, но не разрешать целиться, это то же самое, что купить шведскую стенку, но запретить по ней лазить. «Родителям самим нужно понять, какие чувства у них вызывают эти игры. Если родитель, глядя на игрушечное оружие, испытывает страх, значит, он не может справиться с какими-то своими эмоциями. И это нормально. Один родитель считает, что ребенку обязательно нужна игрушечная кухня, другому такая покупка кажется совершенно бесполезной», — объясняет врач.
Главный вывод — если родители решают не покупать игрушечное оружие из-за своих убеждении, очень важно спокойно объяснить ребенку, почему мы не покупаем это, а выбираем что-то другое.