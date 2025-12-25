Рулет с лососем и сочная индейка - удивить гостей и не устать на кухне

Растопите сливочное масло и смешайте с оливковым, соком и цедрой лимона, травами, солью и перцем. На коже окорока сделайте несколько надрезов и натрите весь окорок масляной смесью (немного смеси оставьте для лука). Маринуйте 1 час (можно дольше, тогда уберите в холодильник). Луковицы разрежьте пополам (вместе с шелухой) и перемешайте с оставшейся масляно-пряной смесью, при необходимости добавив немного оливкового масла. Из ломтиков бекона сделайте «решетку»: выкладывайте ломтики крест-накрест и накройте ими кожу индейки.