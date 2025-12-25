Рулет с лососем и сочная индейка - удивить гостей и не устать на кухне
фото: Виктория Кожемякина
Полезные советы

Рулет с лососем и сочная индейка - удивить гостей и не устать на кухне

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Праздничный стол можно собрать так, чтобы он выглядел «дорого», а готовился без нервов. В подборке — две идеи от повара и нутрициолога Евгении Янсоне: эффектный рулет из лосося с нежной сырной начинкой и сочный окорок индейки под «решеткой» из бекона — блюда, которые радуют и вкусом, и подачей.

Рулет из лосося и яично-шпинатного бисквита

фото: Виктория Кожемякина

Ингредиенты

  • 6 яиц (белки отделить от желтков)
  • 400 г размороженного замороженного шпината
  • 40 г муки
  • 1/2 ч. л. соли + еще щепотка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • тертый мускатный орех
  • 30 г сыра типа пармезана (тертого)

Для начинки:

  • 600 г лосося горячего или холодного копченого
  • 500 г рикотты
  • 50 г сыра фета
  • 20 г укропа
  • цедра 1/2 лимона

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Отожмите из шпината лишнюю жидкость, смешайте его с желтками, мукой, разрыхлителем, мускатным орехом и солью. Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в шпинатную массу. Застелите противень бумагой для выпечки. На бумагу натрите сыр, сверху вылейте яично-шпинатную смесь и разровняйте, чтобы получился прямоугольник толщиной около 0,5 см. Выпекайте 12–14 минут, затем достаньте и остудите.

Приготовьте начинку: нарежьте лосося небольшими кусочками, смешайте с рикоттой, раскрошенной фетой, мелко рубленым укропом и цедрой лимона. Намажьте начинку на основу, оставляя свободными 1–2 см по краям, и сверните рулетом. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник. Перед подачей нарежьте ломтиками.

Запеченная индюшачья ножка (окорок)

фото: Виктория Кожемякина

Ингредиенты

  • 15 г сливочного масла
  • 10 г оливкового масла (1 ст. л.)
  • цедра и сок 1/2 лимона
  • 1 ч. л. сухих трав (тимьян/орегано/розмарин/базилик)
  • соль и перец по вкусу
  • 1 индюшиный окорок с кожей (с косточкой внутри), около 1 кг
  • 100–125 г бекона тонкими ломтиками
  • 5–7 небольших луковиц
  • розмарин

Приготовление

Растопите сливочное масло и смешайте с оливковым, соком и цедрой лимона, травами, солью и перцем. На коже окорока сделайте несколько надрезов и натрите весь окорок масляной смесью (немного смеси оставьте для лука). Маринуйте 1 час (можно дольше, тогда уберите в холодильник). Луковицы разрежьте пополам (вместе с шелухой) и перемешайте с оставшейся масляно-пряной смесью, при необходимости добавив немного оливкового масла. Из ломтиков бекона сделайте «решетку»: выкладывайте ломтики крест-накрест и накройте ими кожу индейки.

Переложите индейку в форму для запекания, рядом разложите лук и запекайте при 180 °C около 40–50 минут, пока мясо не будет готово. Периодически поливайте лук выделяющимся соком. За несколько минут до конца запекания вставьте между ломтиками бекона веточки розмарина.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают