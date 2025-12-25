Рулет с лососем и сочная индейка - удивить гостей и не устать на кухне
Праздничный стол можно собрать так, чтобы он выглядел «дорого», а готовился без нервов. В подборке — две идеи от повара и нутрициолога Евгении Янсоне: эффектный рулет из лосося с нежной сырной начинкой и сочный окорок индейки под «решеткой» из бекона — блюда, которые радуют и вкусом, и подачей.
Рулет из лосося и яично-шпинатного бисквита
Ингредиенты
- 6 яиц (белки отделить от желтков)
- 400 г размороженного замороженного шпината
- 40 г муки
- 1/2 ч. л. соли + еще щепотка
- 1 ч. л. разрыхлителя
- тертый мускатный орех
- 30 г сыра типа пармезана (тертого)
Для начинки:
- 600 г лосося горячего или холодного копченого
- 500 г рикотты
- 50 г сыра фета
- 20 г укропа
- цедра 1/2 лимона
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 °C. Отожмите из шпината лишнюю жидкость, смешайте его с желтками, мукой, разрыхлителем, мускатным орехом и солью. Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в шпинатную массу. Застелите противень бумагой для выпечки. На бумагу натрите сыр, сверху вылейте яично-шпинатную смесь и разровняйте, чтобы получился прямоугольник толщиной около 0,5 см. Выпекайте 12–14 минут, затем достаньте и остудите.
Приготовьте начинку: нарежьте лосося небольшими кусочками, смешайте с рикоттой, раскрошенной фетой, мелко рубленым укропом и цедрой лимона. Намажьте начинку на основу, оставляя свободными 1–2 см по краям, и сверните рулетом. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник. Перед подачей нарежьте ломтиками.
Запеченная индюшачья ножка (окорок)
Ингредиенты
- 15 г сливочного масла
- 10 г оливкового масла (1 ст. л.)
- цедра и сок 1/2 лимона
- 1 ч. л. сухих трав (тимьян/орегано/розмарин/базилик)
- соль и перец по вкусу
- 1 индюшиный окорок с кожей (с косточкой внутри), около 1 кг
- 100–125 г бекона тонкими ломтиками
- 5–7 небольших луковиц
- розмарин
Приготовление
Растопите сливочное масло и смешайте с оливковым, соком и цедрой лимона, травами, солью и перцем. На коже окорока сделайте несколько надрезов и натрите весь окорок масляной смесью (немного смеси оставьте для лука). Маринуйте 1 час (можно дольше, тогда уберите в холодильник). Луковицы разрежьте пополам (вместе с шелухой) и перемешайте с оставшейся масляно-пряной смесью, при необходимости добавив немного оливкового масла. Из ломтиков бекона сделайте «решетку»: выкладывайте ломтики крест-накрест и накройте ими кожу индейки.
Переложите индейку в форму для запекания, рядом разложите лук и запекайте при 180 °C около 40–50 минут, пока мясо не будет готово. Периодически поливайте лук выделяющимся соком. За несколько минут до конца запекания вставьте между ломтиками бекона веточки розмарина.