Медикаменты и добавки, которые нельзя принимать вместе с кофе

Левотироксин и другие гормональные препараты для щитовидной железы крайне чувствительны к кофе. Если запить их кофе, усвоение может снизиться почти вдвое. Это приводит к тому, что лечение становится менее эффективным, даже если доза подобрана правильно. Такие препараты рекомендуется принимать строго натощак и запивать только водой.