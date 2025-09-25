Утки напрокат: в Эстонии нашли оригинальный способ борьбы с испанскими слизнями
Двое жителей Эстонии поселили во дворе стаю уток, которые очень прожорливы и, помимо прочего, поедают и испанских слизней — вредителей, которые наносят существенный ущерб не только эстонским, но и латвийским садам и природе.
Как сообщает Reporter, проект на самом деле выполняет серьезную миссию. Индийские бегуны и мускусные утки известны своей прожорливостью. Они способны съесть и арбуз, и вредителей, разрушающих эстонские сады — испанских слизней. Друзья Мартин Вильясаар и Хенрий Яска завели у себя дома в деревне Мурасте породистых уток, любимым лакомством которых стали гигантские слизни. Утки сами находят слизней, но если их заранее положить в кормушки, то они едят их без остановки.
Теперь Мартин и Хенрий готовы вместе со своими утками помогать и другим, кто страдает от нашествия слизней. «Все нас спрашивают: как можно взять уток напрокат. Мы обязательно этим займемся. Мы уже зарегистрировали сайт, пока там ещё ничего нет, но за шесть дней эта идея невероятно быстро распространилась в соцсетях, и люди действительно заинтересовались. Мы очень надеемся, что хотя бы в волости Харку удастся спасти сады от слизней», — рассказывает Мартин Вильясаар.
Идея завести уток, которые едят слизней, возникла по необходимости — испанские слизни начали массово вторгаться в Эстонию. Эти вредители уничтожают почти все, что растет в саду.