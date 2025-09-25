Утки напрокат: в Эстонии нашли оригинальный способ борьбы с испанскими слизнями

Теперь Мартин и Хенрий готовы вместе со своими утками помогать и другим, кто страдает от нашествия слизней. «Все нас спрашивают: как можно взять уток напрокат. Мы обязательно этим займемся. Мы уже зарегистрировали сайт, пока там ещё ничего нет, но за шесть дней эта идея невероятно быстро распространилась в соцсетях, и люди действительно заинтересовались. Мы очень надеемся, что хотя бы в волости Харку удастся спасти сады от слизней», — рассказывает Мартин Вильясаар.