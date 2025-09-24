Такие испанцы нам не нужны - 662 очага и быстрая экспансия слизня в Латвии

С середины XX века испанский слизень распространился почти во всех странах Европы. Балтийские государства стали одними из последних, где был обнаружен этот вид. Включение испанского слизня в список инвазивных видов позволит предпринимать меры по предотвращению его распространения и, возможно, замедлить проникновение в те регионы Латвии, где он пока не обнаружен.