Инструкция в жанре триллера: для латвийцев сняли видео о действиях в случае теракта

Служба государственной безопасности подготовила видео для повышения информированности общества о том, как действовать в случае теракта. VDD обращает внимание, что публикация видео не связана с ростом потенциальной террористической угрозы. Уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время низкий, и имеющаяся у VDD информация не указывает на то, что в ближайшее время ситуация может измениться. В то же время, учитывая угрозы, созданные террористами в других европейских странах, жителям Латвии важно знать основные принципы правильного поведения в случае потенциального или совершившегося теракта.