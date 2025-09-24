Инструкция в жанре триллера: для латвийцев сняли видео о действиях в случае теракта
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ, VDD) выпустила обучающее видео о действиях в случае теракта. Несмотря на низкий уровень угрозы, ведомство считает важным информировать общество о правилах поведения в экстренной ситуации.
Служба государственной безопасности подготовила видео для повышения информированности общества о том, как действовать в случае теракта. VDD обращает внимание, что публикация видео не связана с ростом потенциальной террористической угрозы. Уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время низкий, и имеющаяся у VDD информация не указывает на то, что в ближайшее время ситуация может измениться. В то же время, учитывая угрозы, созданные террористами в других европейских странах, жителям Латвии важно знать основные принципы правильного поведения в случае потенциального или совершившегося теракта.
VDD рекомендует обращать внимание на подозрительных лиц, сумки и свёртки, а также не приближаться и не трогать подозрительные предметы. Обнаружив такой предмет, необходимо сразу отойти и сообщить охране или ближайшему персоналу. В случае возможной террористической угрозы VDD советует оставить свои вещи и помнить, что жизнь важнее. Также в случае теракта нужно немедленно информировать ответственные службы, позвонив по единому телефону экстренных служб 112.
Основные принципы также предусматривают уход с места опасности, следование указаниям охраны или персонала и, если возможно, помощь другим. Если террористическая атака продолжается, следует покинуть опасное место, руководствуясь указаниями по эвакуации.
Если убежать невозможно, нужно постараться найти безопасное место и спрятаться. Прячась, следует выключить свет, звук и вибрацию телефона, а также другие устройства, создающие шум.
«Когда окажешься в безопасном укрытии, сообщи ответственным службам, позвонив по 112. Не пытайся противостоять нападающему — оставь это ответственным службам», — призывает VDD.
При прибытии полиции VDD советует не делать резких движений, держать руки на виду, предоставлять требуемую информацию и следовать дальнейшим указаниям.
Видео создано в сотрудничестве с антитеррористическим подразделением Государственной полиции Omega и Латвийским телевидением при привлечении софинансирования Европейского союза. VDD является ведущим учреждением Латвии в сфере противодействия терроризму, которое координирует деятельность государственных и муниципальных учреждений, а также других организаций, участвующих в мероприятиях по профилактике или реагированию в сфере противодействия терроризму.