Центр защиты прав потребителей оштрафовал компанию по выдаче быстрых кредитов

Во время проверки PTAC выяснил, что West Kredit не получало данные об обязательствах потребителей из баз данных обоих латвийских бюро кредитной информации, а только от АО "Crefo birojs". Также компания не осуществляла тщательную оценку обязательств, указанных в выписках по банковским счетам. После выдачи кредитов компания не во всех случаях проверяла, были ли выданные денежные средства направлены на погашение рефинансируемых обязательств, кроме того, West Kredit неверно интерпретировало статус поручителей.