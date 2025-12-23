Сына депутата Сейма отправили в тюрьму на 15 лет за похищение и изнасилования

Согласно обвинению, весной 2023 года мужчина, нарушив установленный судом запрет приближаться к своей бывшей подруге, пришел к ней домой, избил и изнасиловал ее. После этого, применив насилие, он похитил женщину и на автомобиле вывез ее в Литву, где в течение двух дней удерживал в гостинице. В эти дни он также неоднократно насиловал потерпевшую. Женщине удалось освободиться из плена благодаря сотрудникам гостиницы, которым она сообщила о похищении в момент, когда мужчина ненадолго вышел.