Сына депутата Сейма отправили в тюрьму на 15 лет за похищение и изнасилования
Рижский городской суд приговорил Дага Диневича, сына депутата Сейма Яниса Диневича (СЗК), к 15 годам лишения свободы за похищение бывшей подруги и ее многократное изнасилование.
Не называя имени обвиняемого, прокуратура сообщила LETA, что суд также постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию вреда в размере 56 805,75 евро, а в пользу государства — 4340 евро, выплаченных пострадавшей в качестве государственной компенсации.
Согласно обвинению, весной 2023 года мужчина, нарушив установленный судом запрет приближаться к своей бывшей подруге, пришел к ней домой, избил и изнасиловал ее. После этого, применив насилие, он похитил женщину и на автомобиле вывез ее в Литву, где в течение двух дней удерживал в гостинице. В эти дни он также неоднократно насиловал потерпевшую. Женщине удалось освободиться из плена благодаря сотрудникам гостиницы, которым она сообщила о похищении в момент, когда мужчина ненадолго вышел.
Всего мужчине было предъявлено обвинение по 21 эпизоду преступной деятельности в отношении этой женщины, в том числе по фактам, установленным в ходе следствия и совершенным до похищения.
В ходе досудебного расследования обвиняемый вину не признал и утверждал, что произошедшее является лишь семейным конфликтом. По мнению прокурора, назначив максимальное наказание с достаточно строгими мерами, суд ясно указал на недопустимость подобного поведения.
Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Ранее сообщалось, что в Рижском городском суде находится еще одно уголовное дело, в котором Даг Диневич обвиняется в присвоении денежных средств. Это дело рассматривается в суде уже несколько лет. Согласно обвинению, мужчина, будучи лицом, которому были доверены денежные средства одного из предприятий, в период с 5 марта 2012 года по 5 июля 2016 года неоднократно без законных оснований и подтверждающих документов изымал и присваивал средства предприятия на общую сумму 505 712 евро.
Архив LETA свидетельствует, что Даг Диневич ранее занимался предпринимательской деятельностью, в частности был владельцем компании по производству йогурта SIA Gosupi, однако в настоящее время, согласно данным Firmas.lv, активных предприятий у него нет.
Также архив LETA указывает, что Даг Диневич ранее фигурировал и в других уголовных делах. В 2005 году он оказался на скамье подсудимых за нападение с ножом на бывшего председателя правления SIA Consena plus Ивара Толстика (Вунги). Диневич был совладельцем этой компании, а конфликт между ними тогда возник из-за женщины. В 2015 году СМИ сообщали, что в Огрском крае криминальная полиция совместно с антитеррористическим подразделением Omega в ходе тщательно спланированной операции освободила женщину, которую считали похищенной, и задержала Дага Диневича. Позднее этот уголовный процесс был прекращен, сообщило агентство LETA.