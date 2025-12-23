Рождество без серого гороха: традиции трещат по швам - вот чем их заменили

В преддверии самых теплых праздников года, когда совместное времяпрепровождение, вкусная еда и подарки становятся неотъемлемой частью повседневности, наблюдения платформы доставки еды Bolt Food показывают: в рождественскую неделю жители Латвии чаще всего заказывают так называемую комфортную еду: супы, суши, кофе и сладости — простые, знакомые блюда, не требующие времени и усилий на приготовление. Праздник постепенно перестает быть марафоном у плиты и все больше превращается в время отдыха и общения.