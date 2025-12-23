ВИДЕО: латвийский хоккеист провел свою самую результативную игру в НХЛ
Латвийский нападающий Родриго Аболс в матче НХЛ отметился двумя результативными передачами и помог своей команде "Филадельфия Флайерс" одержать победу.
«Флайерс» на своем льду со счетом 5:2 (0:0, 1:0, 4:2) обыграли "Ванкувер Кэнакс", за которых выступает латвийский нападающий Теодорс Блюгерс, однако из-за травмы он в этом матче не играл.
Аболс на 14-й минуте второго периода результативно ассистировал при первом взятии ворот, когда Никита Гребенкин сделал счет 1:0 в пользу «Флайерс», а на 46-й минуте матча латвийскому нападающему была записана еще одна результативная передача — при голе Карла Грундстрема.
Для Аболса это был первый матч в НХЛ, в котором он набрал как минимум два очка за результативность, и он был признан второй звездой игры.
Латвийский нападающий провел на льду 14 минут и 7 секунд, из которых одну минуту и 30 секунд отыграл в меньшинстве. За отведенное ему время он сделал один бросок в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал два броска, выиграл три из восьми вбрасываний и заработал показатель полезности +2.
В этом сезоне в 30 матчах Аболс набрал пять (2+3) очков, а всего за второй сезон в НХЛ латвийский хоккеист в сильнейшей лиге мира в 52 матчах набрал десять (4+6) очков.
В составе «Флайерс» в этом матче также отличились Кристиан Дворак, Матвей Мичков и Оуэн Типпетт, а у «Кэнакс» шайбы забросили Дрю О’Коннор и Макс Сасон.
После победы «Флайерс», набрав 43 очка в 35 матчах, поднялись на третье место в Восточной конференции, тогда как «Кэнакс» с 33 очками в 36 играх занимают 15-ю позицию в Западной конференции.