Латвийским пенсионерам рассказали, кому и какая прибавка к пенсии положена с 1 октября
В Латвии каждый год осенью – 1 октября – пересматривается размер пенсий, проводится их индексация. Министерство благосостояния подготовило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.
Как в этом году будут индексироваться пенсии?
В этом году будут пересмотрены пенсии, не превышающие 1488 евро. Для пенсий больше 1488 евро индексируется только часть – указанные 1488 евро. Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса.
Исключения – политически репрессированные, лица с инвалидностью I группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и те, кому пенсия по возрасту назначена по льготным условиям в связи с воспитанием ребёнка-инвалида или пяти и более детей. Для этих групп индексируется вся пенсия полностью.
Как формируется индекс, по которому пересчитываются пенсии?
Он состоит из фактического индекса потребительских цен (проще говоря – инфляции) и части процентов реального роста суммы зарплат, с которых уплачивались взносы. Чтобы определить реальные изменения, из индекса суммы зарплат исключается влияние инфляции. Для этого индекс делится на индекс потребительских цен.
Будут ли в этом году применяться разные индексы в зависимости от страхового стажа?
Да. Чем больше страховой стаж, тем выше индекс и тем больший рост пенсии можно ожидать:
-
до 29 лет – 50% от реального роста;
-
30–39 лет, а также работа в тяжёлых условиях – 60%;
-
40–44 года – 70%;
-
45 лет и больше – 80%.
Соответствующие индексы:
-
до 29 лет – 1,0635;
-
30–39 лет – 1,0686;
-
40–44 года – 1,0737;
-
45 лет и больше – 1,0787.
Если пенсия составляет 600 евро:
-
при стаже до 29 лет с октября она будет 638,10 евро (+38,10);
-
при стаже 30–39 лет – 641,16 евро (+41,16);
-
при стаже 40–44 года – 644,22 евро (+44,22);
-
при стаже 45 лет и больше – 647,22 евро (+47,22).
Как будет индексироваться надбавка за годы стажа до 1995 года?
Применят индекс 1,0654. Это значит, что надбавка в 1,62 евро за год увеличится до 1,72 евро, а надбавка в 2,43 евро – до 2,58 евро.
Пример: пенсионер с пенсией 610 евро за 45 лет стажа и надбавкой 40,5 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года) с 1 октября будет получать 658,01 евро пенсии и 43 евро надбавки.
Важно учитывать, что с общей суммы пенсии и надбавки может удерживаться подоходный налог, что уменьшает получаемую сумму. Это связано с тем, что в период работы с социальных взносов налог не удерживался.
Как узнать, на сколько увеличится пенсия конкретного человека?
Размер пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любой центр обслуживания клиентов Агентства социального страхования (VSAA).
Нужно ли пенсионеру что-то делать самому?
Нет, ничего делать не нужно. Индексацию обеспечивает VSAA, и она проводится автоматически – каждый год 1 октября. Это значит, что и в этом году пенсии будут выплачены уже в проиндексированном размере.
Относится ли индексация ко всем пенсиям?
Да, индексация касается всех получателей пенсий по возрасту, инвалидности, по выслуге лет и по случаю потери кормильца, назначенных или пересчитанных до 30 сентября этого года.
Также 1 октября будут индексированы компенсации за утрату трудоспособности и компенсации по случаю потери кормильца, назначенные по закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний», по тем же правилам, что и пенсии.