Латвийским пенсионерам рассказали, кому и какая прибавка к пенсии положена с 1 октября

В Латвии каждый год осенью – 1 октября – пересматривается размер пенсий, проводится их индексация. Министерство благосостояния подготовило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.

Как в этом году будут индексироваться пенсии?

В этом году будут пересмотрены пенсии, не превышающие 1488 евро. Для пенсий больше 1488 евро индексируется только часть – указанные 1488 евро. Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса.

Исключения – политически репрессированные, лица с инвалидностью I группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и те, кому пенсия по возрасту назначена по льготным условиям в связи с воспитанием ребёнка-инвалида или пяти и более детей. Для этих групп индексируется вся пенсия полностью.

Как формируется индекс, по которому пересчитываются пенсии?

Он состоит из фактического индекса потребительских цен (проще говоря – инфляции) и части процентов реального роста суммы зарплат, с которых уплачивались взносы. Чтобы определить реальные изменения, из индекса суммы зарплат исключается влияние инфляции. Для этого индекс делится на индекс потребительских цен.

Будут ли в этом году применяться разные индексы в зависимости от страхового стажа?

Да. Чем больше страховой стаж, тем выше индекс и тем больший рост пенсии можно ожидать:

  • до 29 лет – 50% от реального роста;

  • 30–39 лет, а также работа в тяжёлых условиях – 60%;

  • 40–44 года – 70%;

  • 45 лет и больше – 80%.

Соответствующие индексы:

  • до 29 лет – 1,0635;

  • 30–39 лет – 1,0686;

  • 40–44 года – 1,0737;

  • 45 лет и больше – 1,0787.

Если пенсия составляет 600 евро:

  • при стаже до 29 лет с октября она будет 638,10 евро (+38,10);

  • при стаже 30–39 лет – 641,16 евро (+41,16);

  • при стаже 40–44 года – 644,22 евро (+44,22);

  • при стаже 45 лет и больше – 647,22 евро (+47,22).

Как будет индексироваться надбавка за годы стажа до 1995 года?

Применят индекс 1,0654. Это значит, что надбавка в 1,62 евро за год увеличится до 1,72 евро, а надбавка в 2,43 евро – до 2,58 евро.

Пример: пенсионер с пенсией 610 евро за 45 лет стажа и надбавкой 40,5 евро (за 25 лет стажа до конца 1995 года) с 1 октября будет получать 658,01 евро пенсии и 43 евро надбавки.

Важно учитывать, что с общей суммы пенсии и надбавки может удерживаться подоходный налог, что уменьшает получаемую сумму. Это связано с тем, что в период работы с социальных взносов налог не удерживался.

Как узнать, на сколько увеличится пенсия конкретного человека?

Размер пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любой центр обслуживания клиентов Агентства социального страхования (VSAA).

Нужно ли пенсионеру что-то делать самому?

Нет, ничего делать не нужно. Индексацию обеспечивает VSAA, и она проводится автоматически – каждый год 1 октября. Это значит, что и в этом году пенсии будут выплачены уже в проиндексированном размере.

Относится ли индексация ко всем пенсиям?

Да, индексация касается всех получателей пенсий по возрасту, инвалидности, по выслуге лет и по случаю потери кормильца, назначенных или пересчитанных до 30 сентября этого года.

Также 1 октября будут индексированы компенсации за утрату трудоспособности и компенсации по случаю потери кормильца, назначенные по закону «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний», по тем же правилам, что и пенсии.

